小米新車交付今年衝12萬輛 SU7系列累計達1萬輛
小米集團昨（23）日公布第1季財報，單季營收為人民幣755億元，年增27%；調整後淨利人民幣64.9億元，年增100.8%，首季營收及獲利表現均優於市場預期。值得注意的是，小米上調今年新車交付目標，將衝刺12萬輛。
財報顯示，小米第1季智慧手機業務收入為人民幣465億元，年增32.9%。IoT與生活消費產品業務收入為人民幣204億元，年增21.0%，分部業務毛利率達到19.9%，創歷史新高，較去年同期大幅提升4.1個百分點。互聯網業務收入達到人民幣80億元，創歷史新高，年增14.5%。
在智慧電動汽車業務方面，截至2024年4月30日，小米SU7系列累計鎖單量達到88,063輛。截至2024年5月15日，小米SU7系列累計交付新車達到1萬輛。此外，隨著小米SU7訂單量持續高漲，2024全年新車交付目標將衝刺12萬輛。小米計畫到2024年底，小米汽車的銷售服務網路將達到219家銷售門店，覆蓋46個城市；143家服務中心，覆蓋86個城市，基本覆蓋大陸所有省市。
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