聯想上季淨利翻倍 迎接新AI十年將力推相關PC產品

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
聯想集團主營業務全面恢復增長，上季淨利人民幣17.8億元，年增118%。 （新華社）
聯想集團主營業務全面恢復增長，上季淨利人民幣17.8億元，年增118%。 （新華社）

全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團昨（23）日公布2023/2024財務年度第4季（自然年2024年1至3月）暨全年業績。其中，第4季表現亮眼，單季營收人民幣994億，年增近10%；主營業務全面恢復增長，淨利達人民幣17.8億（約新台幣80億元），年增118%；聯想集團稱新AI十年已開啟，AI PC有望在三年內從高端走向主流。

聯想財報顯示，全球PC市場持續回暖的信號得到進一步印證。聯想在全球個人電腦市占達到22.9%，智慧設備業務集團（IDG）第4季營收為人民幣752億元，年增7%。全球五個市場區中，聯想個人電腦業務在四個市場區排名第一，在北美市場創下新高。

而在生成式AI掀起的全球生產力再革命的大浪中，集團確立了在AI PC這一新領域的領跑者地位：率先定義了真正AI PC的五大特徵，相關產品亦於近期領先上市。

聯想主席兼CEO楊元慶出席業績會時稱，對今年表現有信心，預計可延續上季營收增速，目標雙位數增長。楊元慶表示，聯想在研發方面投入大量資源，回報將反映到其產品毛利率。

AI PC成為市場熱門話題，聯想執行副總裁兼智能設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi表示，今年AI PC整體市場滲透率可達單位數至10%，2026年達到50%至60%。

Rossi稱，聯想近期宣布，會與高通合作推出首款搭載Snapdragon X Elite或Plus處理器新筆電，同時與微軟合推「Copilot＋PC」，年內會推出更多AI PC。

楊元慶重申，有信心基礎設施方案業務集團（ISG）業務轉盈。楊元慶預計，AI伺服器市場的增長速度將是整個市場的兩倍，公司已經在相關AI領域投資了22億美元，創建了80多個解決方案。

楊元慶說，去年聯想分享混合式人工智慧戰略，今年展示3S（智慧產品、基礎設施、方案與服務）全面人工智慧的能力，發布針對中國市場的首批人工智慧個性化電腦。

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