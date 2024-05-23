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力挽海外投資者 大陸政府鼓勵上市公司派發更多股息

中央社／ 台北23日電
路透社報導，今天在倫敦與投資者會面的中國證監會副主席方星海表示，中國上市公司傳統上沒有派發足夠股息，中國政府正鼓勵上市公司派發更多股息，令中國股市對海外投資者更具吸引力。中新社
路透社報導，今天在倫敦與投資者會面的中國證監會副主席方星海表示，中國上市公司傳統上沒有派發足夠股息，中國政府正鼓勵上市公司派發更多股息，令中國股市對海外投資者更具吸引力。中新社

路透社報導，今天在倫敦與投資者會面的中國證監會副主席方星海表示，中國上市公司傳統上沒有派發足夠股息，中國政府正鼓勵上市公司派發更多股息，令中國股市對海外投資者更具吸引力。

報導指出，方星海分別於22、23日在巴黎、倫敦與投資者面對面交流，試圖提高外資法人對投資中國股市的興趣，這也是中國當局救市的廣泛舉措之一。

負責主辦此次活動的是上海證券交易所和深圳證券交易所。

據報導，方星海在倫敦的路演中表示，中國政府上月推出強化資本市場的措施，包括鼓勵上市公司派發更多股息。

他表示，中國上市公司傳統上沒有派發足夠股息，中國政府正鼓勵上市公司派發更多股息，這將大大提高中國股票對投資者的價值。

方星海又提到，推動中國數十年經濟快速成長的動力，如基礎設施投資、房地產和出口，現正「明顯衰退」。他說，理解這是投資者考慮投資中國資產，特別是股票時，非常關心的問題。

方星海強調，中國政府現在聚焦於三種新的經濟驅動力，就是對開發中國家的出口、增加相較美國及已開發經濟體要低的國內消費，以及創造卓越的製造業。透過製造業自動化和數位化來提高生產，將確保企業盈利回升。

他說，高品質增長是中國政府的首要目標，而資本市場是高品質增長的基礎。

中國股市2023年出現創紀錄的資金外流，中國政府多番向海外投資者與大型私募股權投資機構示好，希望吸引外資回流。

上市公司 倫敦 外資 資本市場

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