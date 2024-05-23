陸為救房市逾90城取消房貸利率下限 分析師卻指回穩速度不會很快

中國政府17日公布被指為迄今最大膽的救房市措施，包括降低房貸頭期款比例及取消房貸利率下限。陸媒統計，迄今已有超過91個城市取消房貸利率下限，但有分析師認為，房市經歷了長期深度調整後，回穩速度不會很快。

中國人民銀行、金融監管總局17日宣布多項救房市措施，包括降低個人住房貸款首付（頭期款）比例，首套房首付比例不低於15%，二套房首付比例不低於25%；取消全國層面個人住房貸款利率政策下限，實現房貸利率市場化；下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。

「21世紀經濟報導」22日指出，按照新政策，個人購房的最低首付比例將降至歷史最低水準。目前貸款利率已處於歷史低位，此次調整後將繼續創新低。

報導指出，「517政策」宣布後，多個二線城市調整信貸政策。武漢率先於20日將首套房首付比例降至15%，二套房首付比例降至25%，房貸利率降至3.35%。

隨後，鄭州、南昌、西安、長沙、昆明、濟南、合肥等二線城市，也陸續將首套房首付比例降至15%，二套房降至25%，並同時下調貸款利率，但均高於武漢的水準。

據不完全統計，本週以來，已有超過10個城市調整個人住房的首付比例及貸款利率。

另外，包括河南省在內的不少地方也下調了公積金貸款利率，目前西藏是公積金貸款利率最低的地方。根據西藏自治區住房資金管理中心規定，首套房購房者5年期以下（含5年）和5年期以上的公積金利率分別調整為不低於1.36%、1.68%；二套房購房者5年期以下（含5年）和5年期以上的公積金利率分別調整為不低於1.686%、2.038%。

報導引述中原地產研究院統計數據，今年4月以來，中國大陸已有超過30個城市下調了房貸利率下限，其中有27個以上城市取消了房貸利率下限。總體而言，累計已經有超過105個城市下調了首套房貸利率下限，超過91個城市已經取消了房貸利率下限。

中原地產首席分析師張大偉表示，「517政策」全面落地後，大多數城市房貸利率可能下降0.3個至0.4個百分點。以人民幣100萬元貸款、30年期限、等額本息還款方式計算，總利息支出可減少7萬多元。貸款額度越大，利息支出減少越多。

但目前一線城市尚未調整商業貸款的最低首付比例和貸款利率。張大偉表示，一線城市的信貸門檻仍然相對較高，其政策調整向來是風向標，將一定程度影響整體市場的情緒。

張大偉又指出，中國房市經歷了長期深度調整後，市場的回穩速度恐怕不會很快，2024年房市的需求、購房者的收入和信心還需要一定時間恢復，市場還在逐漸見底過程中，各方期待落地政策的力度會更大。