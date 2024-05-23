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小米首季營收增長27% 新能源車累計訂單逼近9萬輛

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小米電動車「小米SU7」預計今年全年新車交付量可望達到12萬輛。（中新社）
小米電動車「小米SU7」預計今年全年新車交付量可望達到12萬輛。（中新社）

小米集團23日公布第一季度營收為人民幣755億元（合約新台幣3,355億元），年比增長27%。其中，第一季度智慧手機業務收入為人民幣465億元，增長32.9%。IoT與生活消費產品業務收入為人民幣204億元，增長21.0%；互聯網業務收入達人民幣80億元，創歷史新高，增長14.5%。

在智慧電動汽車業務方面，截至2024年4月30日，小米SU7系列累計鎖單量達到8萬8,063輛。截至2024年5月15日，小米 SU7系列累計交付新車達到1萬輛。

此外，小米第一季持續加大核心技術研發，研發投入人民幣52億元，年比增長25.4%。智能電動汽車等創新業務投入人民幣23億元。

市場研究機構Canalys分析，小米全球智慧手機出貨量第一季度增長33%，達4,060萬部，幫助小米獲得14%的市場份額，並排名第三。

據每經網報導，隨著小米SU7訂單量持續高漲，2024全年新車交付目標將衝刺12萬輛。此前，小米方面披露的SU7交車目標為超過10萬輛。

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