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擬加徵進口汽車關稅？陸商務部：研究綠色轉型升級

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國商務部發言人何亞東23日批評，目前個別國家和地區背離綠色發展理念，違背市場經濟原則和世貿組織規則，推出限制措施只會損害消費者利益，影響全球綠色轉型和應對氣候變遷的努力。美聯社
中國商務部發言人何亞東23日批評，目前個別國家和地區背離綠色發展理念，違背市場經濟原則和世貿組織規則，推出限制措施只會損害消費者利益，影響全球綠色轉型和應對氣候變遷的努力。美聯社

中國大陸與西方國家間的貿易緊張局勢加深，面對相繼遭毆美封殺電動車，彭博近日引述消息人士指，北京也計劃反制，正考慮對大排氣量或2.5升以上進口汽車加徵關稅至25%。對此大陸商務部表示，中國堅定走綠色低碳發展道路，並批評目前個別國家和地區背離綠色發展理念，違背市場經濟原則和世貿組織規則，推出限制措施只會損害消費者利益，影響全球綠色轉型。

在周四下午例行記者會上，路透記者問到，大陸正考慮對大排氣量或2.5公升以上進口汽車加徵關稅，以報復歐美國家對中國汽車出口的限制，大陸商務部能否證實這是否屬實？大陸是否在考慮提高關稅稅率？

大陸商務部發言人何亞東回應稱，中方注意到相關報導。中國堅定走綠色低碳發展道路，始終鼓勵並支持各產業向綠色低碳方向轉型升級、實現高質量發展，包括汽車產業在內的各領域專家也正在就此展開研究，為應對全球氣候變遷建言獻策。

何亞東接著說，他想強調的是，當前個別國家和地區，背離綠色發展理念，違背市場經濟原則和世貿組織規則，在新能源汽車領域推出了一些限制措施，中方認為這些措施只會損害本國消費者利益，影響全球綠色轉型和應對氣候變遷的努力。

至於若歐盟向產自大陸的電動車加徵關稅，陸方將如何應對？何亞東未作出詳細表述，僅回應稱關於相關問題，中方已經多次闡明了原則和立場。

彭博近日報導指出，歐盟中國商會（CCCEU）在社群平台X上發布聲明稱，這項潛在措施將對歐洲和美國汽車製造商產生影響，在這之前美國拜登政府剛宣布將大陸電動車關稅上調至100%，歐盟則正在調查大陸政府補貼，對車廠帶來的不公平優勢。

歐盟中國商會還指，中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌，接受大陸官媒環球時報訪問時，呼籲提高2.5升以上引擎進口車稅率。劉斌提到，世界貿易組織（WTO）的規範允許政府對進口車課徵最高25%的關稅。

大陸商務部 歐盟 氣候變遷 綠色 電動

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