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才陷入債務危機…萬科獲890億聯合貸款 大陸房企近4年最大筆

中央社／ 台北23日電
中國房地產開發商萬科先前陷入債務危機，今日陸媒報導，萬科與中國招商銀行等金融機構簽訂協議，獲得約新台幣890億聯合貸款，是2020年以來房地產單筆金額最大的一筆貸款。（取自新浪財經）
中國房地產開發商萬科先前陷入債務危機，今日陸媒報導，萬科與中國招商銀行等金融機構簽訂協議，獲得約新台幣890億聯合貸款，是2020年以來房地產單筆金額最大的一筆貸款。（取自新浪財經）

中國房地產開發商萬科先前陷入債務危機，今日陸媒報導，萬科與中國招商銀行等金融機構簽訂協議，獲得人民幣200億（下同，約新台幣890億）聯合貸款，是2020年以來房地產單筆金額最大的一筆貸款。

綜合陸媒第一財經、財聯社報導，萬科已與招商銀行等金融機構簽訂協議，獲得200億聯合貸款，抵押物為萬科旗下萬緯物流股權，截至目前已到帳100億。

對此，萬科表示，此次200億聯合貸款有助於公司進一步提升流動性，體現了招商銀行等金融機構對公司的大力支持。「公司一直與金融機構保持了良好的合作和信任關系，各類融資合作均在積極推進中。下一步，公司將繼續堅定行動，有信心、有能力在妥善處理到期債務的同時，積極主動、全面系統完成融資模式轉型。」

報導說，業內人士認為，根據可查詢的公開資訊，這是房地產行業進入深度調整以來，金融機構提供給房企單筆金額最大的一筆聯合貸款。

本月萬科還獲得多家銀行的貸款，13日萬科公告稱，向中國銀行、農業銀行、北京銀行申請總計73.39億元貸款。20日，萬科又再次獲得中國銀行12億元貸款。16日，萬科在深交所成功發行一筆規模14.35億元的CMBS（不動產抵押貸款支持證券），進一步降低整體融資成本。

另外第一財經報導，在近期中國房地產政策密集發布的背景下，萬科股價連續多日上漲，截至今日收盤，萬科A股市值已重回千億。

中國房地產開發商萬科自去年10月開始傳出陷入債務危機，先是信評機構穆迪將其評等降至「垃圾債」，3月另一家信評機構標普也宣布，因為銷售和融資狀況惡化，把萬科列入負面信用觀察名單。

中國銀行 債務危機 房地產 物流 萬科

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