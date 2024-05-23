貿易緊張局勢加深 北京擬漲關稅反制歐美

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

隨著中國大陸與美國歐盟之間的貿易緊張局勢加深，貿易遊說團體歐盟中國商會（China Chamber of Commerce to the EU）發布聲明指出，北京當局可能考慮對自歐美進口排氣量2.5升以上引擎的汽車，上調臨時關稅至最高25％。

港媒《南華早報》認為，這一「反制」舉措將對抗歐美針對中國電動汽車採取的貿易行動。

彭博報導，歐盟中國商會在社群平台X發布聲明表示，這項措施將對歐洲和美國汽車製造商產生影響。在這之前，美國拜登政府剛宣布將中國電動車關稅上調至100%，歐盟則正在調查中國政府補貼對車廠帶來的不公平優勢。歐盟委員會將於6月5日公布對中國電動車進口潛在關稅的初步決定。

據歐盟中國商會指出，中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌近日接受《環球時報》訪問時，呼籲提高排氣量2.5升以上引擎進口車稅率。劉斌提到，世界貿易組織（WTO）的規範允許政府對進口車課徵最高25%的關稅。

中國車廠正在向海外擴張，引發出口過剩產能的指控，讓中國電動車近期在歐盟和美國備受關注。

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