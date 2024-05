貿易緊張局勢加深 北京擬漲關稅反制歐美

隨著中國大陸與美國、歐盟之間的貿易緊張局勢加深,貿易遊說團體歐盟中國商會(China Chamber of Commerce to the EU)發布聲明指出,北京當局可能考慮對自歐美進口排氣量2.5升以上引擎的汽車,上調臨時關稅至最高25%。

港媒《南華早報》認為,這一「反制」舉措將對抗歐美針對中國電動汽車採取的貿易行動。

彭博報導,歐盟中國商會在社群平台X發布聲明表示,這項措施將對歐洲和美國汽車製造商產生影響。在這之前,美國拜登政府剛宣布將中國電動車關稅上調至100%,歐盟則正在調查中國政府補貼對車廠帶來的不公平優勢。歐盟委員會將於6月5日公布對中國電動車進口潛在關稅的初步決定。

據歐盟中國商會指出,中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌近日接受《環球時報》訪問時,呼籲提高排氣量2.5升以上引擎進口車稅率。劉斌提到,世界貿易組織(WTO)的規範允許政府對進口車課徵最高25%的關稅。

中國車廠正在向海外擴張,引發出口過剩產能的指控,讓中國電動車近期在歐盟和美國備受關注。