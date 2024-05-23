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英商會：未來5年 在陸經營更困難

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國英國商會指出，隨著大陸官方正努力阻止外國資金撤離，未來五年英國企業在中國做生意將變得更加困難。

據路透與法廣報導，中國英國商會廿二日在其立場文件中表示，北京當局自去年八月以來為恢復投資者信心而推出的四十八項措施還達不到「有意義的開放」，且未來五年中國大陸的監管障礙將會增加而非減少。

中國英國商會並指出，「複雜的地緣政治環境導致貿易緊張局勢加劇的風險不斷增加，進一步制約了英國企業的信心」。

該商會主席朱利安（Julian Fisher）說，中國大陸顯然正在規畫與企業關係的新路線，但明確企業的角色至關重要，「目前的模稜兩可令人沮喪」。該商會呼籲大陸官方改善「中國作為一個可預測的商業市場的形象」，並與英國企業進行更多的接觸，尤其是在大陸計畫啟動新的增長引擎和產能過剩等受質疑的問題上。

大陸外匯管理局的數據顯示，去年大陸外商直接投資大減約百分之八十，為一九八○年以來的最大降幅。

北京 英國

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