大陸手機用戶 使用5G逾半
中國大陸工業和信息化部21日公布1—4月份通信業經濟運行情況。截至4月末，大陸5G移動電話（行動電話、手機）用戶達8.89億戶，占手機用戶的50.6%。
中新社報導，大陸工信部稱，1—4月份，通信行業整體運行平穩。電信業務量和收入平穩增長；5G、千兆光網等新型基礎設施建設持續推進，網路連接用戶規模不斷擴大，移動互聯網接入流量較快增長。
數據顯示，1—4月份，電信業務收入累計完成5924億元（人民幣，下同），同比增長4%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長12.5%。
其中，新興業務收入保持兩位數增長。三家基礎電信企業積極發展IPTV（網路電視）、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務，1—4月份共完成業務收入1508億元，同比增長11.2%，占電信業務收入的25.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言