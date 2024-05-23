大陸手機用戶 使用5G逾半

中國大陸工業和信息化部21日公布1—4月份通信業經濟運行情況。截至4月末，大陸5G移動電話（行動電話、手機）用戶達8.89億戶，占手機用戶的50.6%。

中新社報導，大陸工信部稱，1—4月份，通信行業整體運行平穩。電信業務量和收入平穩增長；5G、千兆光網等新型基礎設施建設持續推進，網路連接用戶規模不斷擴大，移動互聯網接入流量較快增長。

數據顯示，1—4月份，電信業務收入累計完成5924億元（人民幣，下同），同比增長4%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長12.5%。

其中，新興業務收入保持兩位數增長。三家基礎電信企業積極發展IPTV（網路電視）、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務，1—4月份共完成業務收入1508億元，同比增長11.2%，占電信業務收入的25.5%。