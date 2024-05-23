反制歐美 陸擬提高進口汽車關稅

面對歐美相繼封殺大陸電動車，北京也計畫反制，雙方貿易戰或進一步升級。歐盟中國商會（CCCEU）周二引述內部消息人士說，大陸考慮對配有大排氣量引擎進口汽車的關稅提高至百分之廿五，並指這項行動主要考慮到近期事態發展，包括美國宣布將大陸電動車關稅調高至百分之一百，及歐盟準備在大陸電動汽車的反補貼調查中採取初步措施。

歐盟中國商會廿一日晚間在社群平台Ｘ發布聲明，內容提到中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌接受大陸官媒環球時報訪問時，給予上述調高進口汽車關稅的建議。

劉斌解釋，世界貿易組織（ＷＴＯ）規則允許對引擎排氣量大於二點五升的進口汽油轎車和ＳＵＶ徵收最高百分之廿五的關稅，並強調這項調整建議體現了大陸追求實現「雙碳」目標和加快綠色發展的決心，「與某些國家和地區採取的保護主義措施有著本質區別」。

據報導，大陸二○二三年進口了廿五萬輛引擎排氣量大於二點五升的汽車，約占所有進口汽車的百分之卅二；進口大排氣量引擎汽車也占大陸大排氣量引擎汽車消費量的百分之八十。報導指出，大陸網路媒體觀察者網指出，如果關稅稅率提高，將對從美歐進口的汽車產生重大影響。

這項聲明發出之際，恰逢北京與西方大國的貿易關係陷入緊張。上周，拜登政府剛宣布對多項大陸輸美產品加徵高額關稅。本周二，訪問德國的美國財長葉倫在一場會議更敦促歐盟和美國透過「統一的戰略方式」對大陸「產能過剩」作出回應，保護大西洋兩岸製造商的生存。

外電報導，歐盟委員會主席范德賴恩廿一日表示，歐盟不會追隨美國對大陸加徵「一攬子關稅」，而將採取不同做法，要「量身定製」對大陸關稅。她預計，歐盟於去年九月啟動並將於六月五日結束的大陸電動車反補貼調查，將得出「過度生產補貼」的結論，但暗示最終徵收的關稅將低於美國祭出的百分之一百關稅。