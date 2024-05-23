服貿會9月在北京 法國任主賓

根據21日召開的2024年中國國際服務貿易交易會（服貿會）駐華使節及代表交流會消息，2024年服貿會擬於9月12日至16日在北京舉辦，法國擔任主賓國。

中新社報導，大陸商務部副部長盛秋平在會上指出，今年服貿會將進一步強化創新驅動，聚焦各領域「專精特新」前沿成果與應用場景展示，突出發展新質生產力，促進創新成果互惠互享，打造全球服務貿易領域最新成果的首秀場、行業創新發展的風向球。

據介紹，法國作為本屆服貿會主賓國，將設置法國國家館，圍繞體育、醫療、投資等服務貿易領域舉辦系列活動。世界氣象組織作為服貿會新增國際合作機構，今年將設立展台，重點展示全球氣象智慧科技與全球氣候監測技術應用，同時舉辦氣象經濟高峰論壇，研討氣候變化對人類健康的影響。 法國駐陸大使館商務投資參贊孔士嘉表示，我們的目標是匯聚各行業專家和關鍵企業，促進法中雙方企業之間的交流合作。我們的願景是消除障礙，建立聯繫，增強法中合作的深度和廣度。 2024年巴黎奧運會和殘奧會即將舉辦。孔士嘉提到，法國和中國大陸都是體育強國，經常主辦重大的國際體育賽事，兩國體育合作涉及多個領域，致力於共同推動體育事業發展。

北京市商務局局長樸學東介紹，2024年服貿會展覽展示活動將設置綜合展和專題展，專題展涵蓋金融服務、文旅服務、等9大類。目前，已有法國、愛爾蘭、日本、澳洲、墨西哥等近50個國家和國際組織初步確認在2024年服貿會設展辦會，飛利浦、亞馬遜、通用電氣、中國移動等知名企業確認參展，世界知識產權組織、世界貿易中心協會等機構將舉辦近百場洽談交流活動。