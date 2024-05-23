上海 每天4家首店開張

根據上海市商務委消息，今年1到4月，上海新設各類首店489家，規模和質量再創歷史新高。平均每天4家首店落「滬」，這讓上海持續成為大陸國內外品牌首發、首秀、首展、首店的重鎮。

新華社報導，為了進一步吸引更多國際品牌在上海開首店、發新品、辦首秀、做首展，近日，上海還推出《關於進一步促進首發經濟高質量發展的若干措施》，明確將打響「首發上海」品牌，在每年的3到5月集中打造「首發上海·FIRST in Shanghai」新品首發季活動，並向全球推介。

這一政策不僅以「真金白銀」支持具有引領性的大陸國內外品牌在滬開設高能級首店，還明確，鼓勵更多高品質、高流量的國內外品牌來滬舉辦首發、首秀、首展，從活動的新品能級、參與人數、活動效益、媒體宣傳等維度進行評價，對活動主辦方場地租賃、展場搭建、宣傳推廣等按實際投入的30%，給予最高人民幣100萬元的補貼。

同時，構建首發經濟專業服務生態圈，加快集聚首發經濟領域高能級專業服務機構，支持專業機構開展大陸全國首創性的評價指標體系建設、全球傳播推介、行業高峰論壇等，對專業機構組織開展的相關項目按實際投入的30%，給予最高人民幣100萬元的資金支持。

此外，上海還明確，提供進口首發新品通關便利，建立涉及首發、首秀、首展、首店的進口商品通關便利「企業服務包」，擴大商品保稅展示交易業態發展。