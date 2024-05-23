上海、加州深化合作 龔正提4期待

2024年中國－加州經貿論壇20日在美國加利福尼亞州洛杉磯市舉行。上海市長龔正出席並發表主旨演講，對深化同加州全方位務實合作提出四點期待。

中新社報導，龔正列舉數字指出，上海與美國經貿合作密切，美國是上海第一大出口市場、第二大進口來源地和第四大投資來源地。2023年，上海與美國貿易總額近4800億元人民幣，占全市貨物貿易額11.4％。

美國在上海累計設立企業約5800家，實際投資額超過170億美元。美國也是上海企業對外投資重要目的地。上海企業在美國設立直接投資項目1500多個，中方協議投資額260億美元，這些項目有力促進了當地產業發展，提升了民生福祉，促進了溝通交流。

龔正表示，地方交流合作是中美關係的活力所在。近年來，上海與加州友好交往不斷加強。期待雙方進一步深化全方位務實合作，實現高水平的互利共贏發展：

一是深化科技創新合作。加州是全球公認的科技創新中心，上海希望借鑒加州先進經驗，加強積體電路、生物醫藥、人工智慧等領域交流，推動開展更多科技創新合作項目。

二是深化貿易投資合作。上海願提升對美貿易規模，擴大美國農產品、高技術、服務業進口。今年11月5日至10日，第七屆中國國際進口博覽會將在上海舉辦，歡迎加州企業參展亮相，把更多優質產品和服務帶到中國、落在上海。「我們也歡迎加州企業加大對上海先進製造業、現代服務業的投資，共享中國超大規模市場和上海高質量發展的機遇。」

三是深化綠色低碳合作。綠色低碳發展是全球共識，也是中美合作重要內容。上海願在環境保護、港口減排等方面深化與加州合作。

四是深化人文交流合作。人文交流、民間交往是中美關係的源頭活水。加州是華人在美最集中、中資企業最多、中國遊客最青睞的地區。上海願與加州深化文化、教育、衛生、體育、青少年等領域交流。

演講結束時，龔正說，上海將以今年中國－加州經貿論壇為契機，持續深化與加州交流，形成更多標竿項目、續寫更多精彩故事。中國－加州經貿論壇是中美地方經貿合作重要活動之一，上海市為本屆論壇主賓市。