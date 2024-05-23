華為路由器發貨1億台

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

華為終端官方微博昨（22）日發布消息指出，華為路由器累計發貨量突破1億台，創下華為的「里程碑」。與此同時，華為指出，其擁有的WiFi 7專利貢獻全球第一。

公開資料顯示，華為自2015年發布首款家用路由器WS860以來，備受全球用戶青睞，並於2023年迎來Wi-Fi 7時代元年，推出了首款Wi-Fi 7路由器「華為路由BE 3 Pro」。據全球領先的IT市場研究和諮詢公司IDC最新發布的《中國WLAN市場季跟蹤報告，2023Q4》顯示，華為以27.9%的市占取得2023年大陸企業級Wi-Fi 6市場首位。

華為於2022年發布全球首款企業級Wi-Fi 7 AP（Access Point；無線存取點），據美國Tolly實驗室的實測，整機性能高達13Gbps，單終端峰值性能超4.33Gbps，刷新了Wi-Fi最快實測速率紀錄。於2023年完成全球首例Wi-Fi 7網絡商用部署，推出首款Wi-Fi 7路由器「華為路由BE 3 Pro」。

華為海思在3月展示WiFi 7星閃路由器方案，搭載海思凌霄790晶片，支持WiFi 7＋星閃異構網絡融合、本地AI核及抗干擾算法，理論峰值速率達3600Mbps，專門用於全屋智慧場景。

根據Wi-Fi聯盟預測，未來四年將是Wi-Fi 7技術的快速部署關鍵期，2024年預計有超過2.33億台Wi-Fi 7設備進入市場，到2028年將增加到21億台。

實測 美國

延伸閱讀

豪華智慧新能源汽車...華為傲界即將登場 鎖定勞斯萊斯汽車

麒麟晶片加持賣爆了 華為 MatePad京東預售近10萬台

外出使用機場或酒店免費wifi 如何避免個資在公共網路外洩？

德國擬在2026年前 移除華為5G零件

相關新聞

TikTok傳將全球大裁員 市場認為與美國禁令威脅有關

全球知名社群平台TikTok近日傳已向員工發出通知，將有「很大機率」在本周對用戶營運、內容和行銷兩大團隊約1,000名員...

紫光展銳手機晶片出貨躍進 聯發科市占39%居冠

市場研究機構Canalys發布今年第1季全球智慧手機處理器（AP）市場顯示，聯發科以驚人的1.141億顆出貨量，穩坐39...

豪華智慧新能源汽車...華為傲界即將登場 鎖定勞斯萊斯汽車

華為與江淮汽車合作打造的豪華智慧新能源汽車即將推出，車型定位超高端，預計取名為「傲界」。江淮高端新能源汽車基地的「超級工...

上海、加州深化合作 龔正提4期待

2024年中國－加州經貿論壇20日在美國加利福尼亞州洛杉磯市舉行。上海市長龔正出席並發表主旨演講，對深化同加州全方位務實...

服貿會9月在北京 法國任主賓

根據21日召開的2024年中國國際服務貿易交易會（服貿會）駐華使節及代表交流會消息，2024年服貿會擬於9月12日至16...

大陸手機用戶 使用5G逾半

中國大陸工業和信息化部21日公布1—4月份通信業經濟運行情況。截至4月末，大陸5G移動電話（行動電話、手機）用戶達8.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。