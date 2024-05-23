華為路由器發貨1億台

華為終端官方微博昨（22）日發布消息指出，華為路由器累計發貨量突破1億台，創下華為的「里程碑」。與此同時，華為指出，其擁有的WiFi 7專利貢獻全球第一。

公開資料顯示，華為自2015年發布首款家用路由器WS860以來，備受全球用戶青睞，並於2023年迎來Wi-Fi 7時代元年，推出了首款Wi-Fi 7路由器「華為路由BE 3 Pro」。據全球領先的IT市場研究和諮詢公司IDC最新發布的《中國WLAN市場季跟蹤報告，2023Q4》顯示，華為以27.9%的市占取得2023年大陸企業級Wi-Fi 6市場首位。

華為於2022年發布全球首款企業級Wi-Fi 7 AP（Access Point；無線存取點），據美國Tolly實驗室的實測，整機性能高達13Gbps，單終端峰值性能超4.33Gbps，刷新了Wi-Fi最快實測速率紀錄。於2023年完成全球首例Wi-Fi 7網絡商用部署，推出首款Wi-Fi 7路由器「華為路由BE 3 Pro」。

華為海思在3月展示WiFi 7星閃路由器方案，搭載海思凌霄790晶片，支持WiFi 7＋星閃異構網絡融合、本地AI核及抗干擾算法，理論峰值速率達3600Mbps，專門用於全屋智慧場景。

根據Wi-Fi聯盟預測，未來四年將是Wi-Fi 7技術的快速部署關鍵期，2024年預計有超過2.33億台Wi-Fi 7設備進入市場，到2028年將增加到21億台。