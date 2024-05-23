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中國大潤發母公司高鑫零售 今年將轉盈
中國大潤發母公司高鑫零售發布截至今年3月31日的2024財年業績報告，全年營收人民幣725.67億元，年減13.3%，淨損人民幣16.68億元。不過，高鑫零售首席執行官沈輝預告，本財年同店銷售目標持平，預料今年可以轉虧為盈。
過去一年，大陸零售業面臨的線上線下的競爭更加激烈，高鑫零售在關閉部分虧損門店同時，依然在開店。財年內，高鑫零售新開六家大潤發（大賣場），14家大潤發Super（中型超市）及三家M會員商店，在212個城市開出了507家門店。
沈輝表示，今年4月公司營收已有改善，5月更增長6%，但同店銷售則仍要一段時間才能恢復。他重申，今年續實行降本增效，人力成本結構上仍有優化的空間，但沒有裁員計畫。而於今年3月回鍋大潤發擔任高鑫零售董事長黃明端表示：「增收降本是重中之重，扭虧為盈是公司第一目標。」
對於上財年收入表現不佳，沈輝指出公司過去甚少關注同行間的價格，流失不少潛在客戶，希望透過「回歸民生商戶特質」，壓低商品單價的同時搶占客源。
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