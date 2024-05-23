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阿里加碼「東南亞亞馬遜」 再度注資Lazada 2.3億美元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

據新加坡會計和企業管制局（ACRA）近期提交的文件，阿里巴巴再向東南亞電商Lazada注資2.3億美元，這也是阿里今年首次向Lazada注資。該舉也意味阿里持續看好東南亞電商市場。截至目前，阿里向Lazada累計注資已超74億美元（約新台幣2,390億元）。

有「東南亞亞馬遜」之稱的Lazada集團為東南亞旗艦電商平台。自2012年成立以來，致力於透過商業和技術創新促進印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南等六地市場發展。

阿里自2016年以10億美金拿下Lazada控股權後，此後陸陸續續向Lazada注資，2017年與2018年分別以10億美元、20億美元增持Lazada，不過在2019年至2021年這三年間，阿里未有注資動作。直到2022年再度開始對其頻繁注資。

阿里在2022年共對Lazada注資三次，總計16億美元；2023年則在4月、7月與12月分別注資3.529億美元、8.45億美元與6.34億美元。

據阿里發布今年第1季財報，Lazada隸屬的阿里國際數字商業集團營收人民幣274.48億元，年增45%。不過據財報透露，Lazada該季仍是虧損的，只不過虧損收窄。

Lazada近期與Synagie和GroupM合作的報告揭示，到2025年，東南亞的電商用戶數量將突破4億大關。並稱將在促銷、LazKoin折扣機制、特別免運計畫、付費促銷工具與Lazada購物節等五大項創新功能上，著力商家成長。

事實上，Lazada在東南亞市場承壓，據2023年上半年電子商務市場報告顯示，TikTok Shop已經正式超越Lazada，成為越南第二大電商平台，僅次於Shopee。

此外，在印尼站點，TikTok Shop的賣家流量也超過了Lazada。

據IT時報報導，今年開年之時，Lazada開啟了新一波裁員，裁員幅度近2,000人，辦公場地包括深圳、廣州、新加坡、泰國等。

另據Momentum Works 報告估算，Shopee 的占比為45.9%，Lazada 則為17.5%。

東南亞 電商 馬來西亞

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