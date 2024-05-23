紫光展銳手機晶片出貨躍進 聯發科市占39%居冠

市場研究機構Canalys發布今年第1季全球智慧手機處理器（AP）市場顯示，聯發科（2454）以驚人的1.141億顆出貨量，穩坐39%市占的頭把交椅。高通、蘋果、紫光展銳、三星等緊隨其後。值得注意的是，紫光展銳異軍突起，以64%驚人增速成為前五大智慧手機處理器廠商中，增速最快的黑馬。

從具體的出貨量來看， 聯發科第1季出貨量達到1.141億顆，年增17%；高通出貨量為7,500萬顆，年增11%；蘋果出貨量為4,900萬顆，下滑16%；紫光展銳出貨量為2,600萬顆，暴漲64%；三星出貨量為1,800萬顆，下滑18%；海思出貨量為800萬顆，而去年同期幾乎為零；谷歌出貨量為200萬顆，與去年同期持平。

2024年Q1全球智慧手機處理器（AP）市場

按第1季總出貨量2.921億顆計算，聯發科市占為39%，高通25.7%、蘋果16.8%、紫光展銳8.9%、三星6.2%、海思2.7%和谷歌0.7%。

如果以各智慧手機處理器品牌廠商銷售額占比來看，蘋果以41%的市占位居第一，但是相比上季度的55%大幅減少了14個百分點；高通市占為27%；聯發科為17%，相比上個季度的15%提升了2個百分點。至於三星、華為和谷歌的市占則未明確給出。

據陸媒芯智訊報導，如果從各手機處理器品牌廠商的出貨量來源看，小米、三星和OPPO是聯發科智慧手機處理器出貨量的前三大客戶，分別占聯發科智慧手機處理器出貨量的23%、20%和17%，另外傳音占比12%、vivo占比12%。

三星、小米和榮耀則分別是高通智慧手機處理器出貨量的前三大客戶，分別占高通智慧手機處理器出貨量的26%、20%和17%，另外vivo占比10%、OPPO占比8%、海思占比5%。

紫光展銳的智慧手機晶片出貨量前三大客戶則分別是傳音、realme和聯想，分別占51%、17%和16%，此外中興占比也有9%。

紫光展銳的出貨量正在恢復，但其出貨依然主要依賴於海外市場，特別是傳音（TECNO、iTel和Infinix）去年以來出貨量的大幅成長，對紫光展銳的智慧手機晶片出貨量帶動很大，貢獻比甚至達到了51%，此外也有realme、聯想和中興這幾家國產手機廠商對於大陸國產手機晶片的支持。

此次，海思麒麟系列手機晶片的回歸成為第1季市場的一大亮點。隨著華為Mate 60系列的上市，麒麟晶片回歸市場，並在第1季已有多款搭載麒麟晶片的華為手機上市，此前Canalys的數據顯示，憑藉Mate及Nova系列的熱銷，華為今年首季的智慧手機出貨量為1,170萬支，在大陸國內市場占比達17%，排名第一。基於高通晶片的華為手機的出貨量正持續萎縮，今年首季出貨量約只有370萬支。