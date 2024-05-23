陸首批30年期國債搶手 上市首日一度大漲25%

大陸首度發行的30年期超長期特別國債昨（22）日上市交易，首日盤中意外大漲25%至人民幣125元，上交所及深交所兩度採取臨時停牌，但最終收盤大幅回落僅上漲1.3%及19.7%。

業內人士認為，超長期特別國債受追捧，仍是「資產荒（收益高的優質資產越來越少）」格局下資金尋覓優質資產所致，此類投資標的相較於定期存款，利率更高、流動性更好，相較於其他資產信用風險更低，但仍要警惕利率風險。

一財網報導，由於特別國債盤中漲幅過大，超過10%和20%漲跌幅紅線，使得兩大證券交易所對其進行兩次臨時停牌，最後在15時27分復牌後，漲幅大幅回落，其中，上交所特別國債漲幅由最高約25%回落至1.3%，深交所特別國債漲幅由最高約23%回落至19.7%。

財達證券副總經理胡恒松分析，上交所特別國債振幅比較少見，有些法人機構藉機獲利賣出，因為特別國債可以在上交所和深交所兩個市場上市交易，深交所開戶的人少，散戶多在上交所，所以價格會有明顯差異，但這是短時間的，未來兩者的最終價格會逐步一致。

根據發行安排，首發的30年期超長期特別國債，為固定利率附息債，總額人民幣400億元。在本息兌付日期方面，本期國債自2024年5月20日開始計息，每半年支付一次利息，付息日為每年5月20日和11月20日。

專家表示，大陸股市及房市風險較高，資金轉戰債市需求大增，但原本該國債殖利率2.57%，若以盤中大漲25%來換算，其殖利率降至1.52%，顯示在投資人炒作下，殖利率的吸引力將大幅降低。

大陸國務院今後幾年將連續發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年預計發行人民幣1兆元超長期特別國債，後續在11月中旬之前還將有20多次超長期特別國債待發。