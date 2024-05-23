紫金入股加國礦商 告吹

在經歷加拿大監管機構四個月的審查後，加拿大礦業集團Solaris Resources Inc.近日宣布，由於擔心加拿大政府可能不會及時批准大陸最大金礦商紫金礦業入股，將取消出售15%股權予紫金礦業的交易計畫。

據彭博消息，Solaris於今年1月時宣布，擬以1.3億加元的價格向紫金礦業出售15%的股份，來發展薩爾瓦多的銅礦計劃。然而，加拿大官方曾警告稱，此類交易只有在「特殊情況下」才會獲得批准。

在2022年，加國公布新投資法，涉及關鍵礦物的交易須得到加拿大政府批准，並命令三家陸資公司從該國的三家小型鋰礦商撤資。

Solaris執行長Daniel Earle在聲明中稱，此筆交易無法在合理的時間內獲得批准，「這表明加拿大的關鍵礦產政策在外國資產方面適得其反」，局限了加拿大礦業的投資。Solaris表示，圍繞這筆交易的監管不確定性對投資者不公平，並拖累其股價。

據悉，紫金礦業的投資本來將用於推進Solaris在厄瓜多的旗艦銅礦項目。而按計畫紫金礦業還將在Solaris董事會獲得一個席位。