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市值再超阿里巴巴！ 拼多多今年首季經調整淨利升超2倍

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
拼多多22日公布最新財報顯示，第一季營收為人民幣868億元，且拼多多美股盤前一度漲超7%，總市值一度超越阿里巴巴。圖／取自新浪財經
拼多多22日公布最新財報顯示，第一季營收為人民幣868億元，且拼多多美股盤前一度漲超7%，總市值一度超越阿里巴巴。圖／取自新浪財經

拼多多22日公布最新財報，顯示第1季盈利及營業收入皆超預期。拼多多表示，第1季盈利為人民幣279.98億元，按年走升2.46倍。而按非國際會計準則，經調整盈利為306.02億元，年增202%，遠超市場預期的155.3億元，每股盈利20.72元。值得注意的是，拼多多22日美股盤前一度漲超7%，總市值達2,150億美元，再度超越阿里巴巴。

據新華財經，拼多多財報顯示，其第1季總營收為人民幣868.12億元，年增131%，高於市場預期的756.6億元，同時高於2023年同期的總收入376.37億元。而依業務細分來看，拼多多來自網路行銷服務及其他服務的營收為424.562億元，與2023年同期的272.4億元相比成長56%；交易服務收入按年升3.27倍。

拼多多營運利潤為人民幣259.737億元，與2023年同期的營運利潤69.290億元相比成長275%。不依美國通用會計準則（Non-GAAP），營運利潤為285.522億元，與2023年同期的營運利潤84.624億元相比增長237%。

拼多多稱，第1季繼續投資對高質素發展策略關鍵的範疇，相對於短期業績，更重視創造長期價值，更深入投資未來。拼多多集團執行董事、聯席執行長趙佳臻則表示，「高智亮發展是我們的長期策略，將在消費端、供給端、合規及平台生態三個方面持續發力，在大力回饋消費者的同時保障高品質的供給和服務。」

另，拼多多集團董事長、聯席執行長陳磊指出，「我們所在的（電商）產業處於快速發展階段，競爭和機會都在加速湧現」，拼多多將專注於長期的企業內生價值積累。他強調，拼多多業務的發展不是線性，而是有波動的，「但我們相信，只要持續專注長期的價值創造，所有業績波動最終都會回歸我們不斷積累、增長的內生價值。」

而在公布業績後，拼多多於美股開市前交易股價曾反覆上升逾7%，總市值2,150億美元，超越阿里巴巴的2,096億美元。事實上，去年拼多多市值就曾在去年11月一度超過阿里巴巴。

據悉，2023年11月29日晚，拼多多盤中漲超3%，市值曾超越阿里巴巴，成為美股市值最大中概股。當時拼多多市值1,924億美元，阿里巴巴1,918億美元。

人民幣 拼多多 業績

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