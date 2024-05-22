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豪華智慧新能源汽車...華為傲界即將登場 鎖定勞斯萊斯汽車

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為傲界即將登場，鎖定勞斯萊斯汽車。（路透）
華為傲界即將登場，鎖定勞斯萊斯汽車。（路透）

華為與江淮汽車合作打造的豪華智慧新能源汽車即將推出，車型定位超高端，預計取名為「傲界」。江淮高端新能源汽車基地的「超級工廠」已完成設備安裝，正在進行分系統調試。華為車 BU 董事長余承東表示，雙方合作的車型將比肩邁巴赫、勞斯萊斯，且定位更高檔次。

華為目前與各大車企合作的汽車品牌已亮相的共有「三界」，包括華為+賽力斯=問界；華為+奇瑞=智界；華為+北汽=享界。

早在去年 12 月初，江淮汽車宣布，將與華為公司簽署《智慧新能源汽車合作協定》。雙方將基於華為智慧汽車解決方案，在產品開發、生產製造、銷售、服務等多個領域全面合作，打造豪華智慧網聯電動汽車。

5 月 20 日，江汽集團迎來成立 60 周年慶。據江汽集團官微消息，江汽集團在持續加大科技創新投入、加速轉型發展的同時，與華為攜手打造的豪華智慧新能源汽車也即將推出。

據肥西發布公眾號的文章稱，位於肥西中派片區的江淮高端新能源汽車基地超級工廠，將負責江汽和華為合作車型的生產，目前，超級工廠設備安裝已接近尾聲，正在進行分系統調試。

IT之家報導，近幾個月，華為常務董事、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東曾在公開場合多次提及與江汽集團合作的「第四界」，雙方合作的車型將會對標邁巴赫、勞斯萊斯。余承東同時表示，第四界的品牌名稱暫未確定。

不過據傳聞，華為與江淮合作的品牌名為「傲界」。大陸國家智慧財產權局商標局官網顯示，從去年開始，華為技術有限公司密集申請了包括閱界、禦界、合界、華界在內的一批「X 界」商標，「傲界」亦名列其中，目前暫處於「等待實質審查」流程中。此外，根據今年 4 月 20 日公告的第 1884 期商標公告，奇瑞汽車股份有限公司已將其註冊的「傲界」商標轉讓給華為技術有限公司，商標分類為第 12 類。

余承東日前首次對外解釋「三界」品牌的命名含義，其中問界的問是詢問、探路的意思，華為第一次跟賽力斯合作，做的是全系列SUV。智界是打中高端、中檔車，有轎車，也會有SUV，產品會做一些差異化和區隔，滿足不同人群的需要。享界是主打行政高端的用戶，可以商用，也可以家用。像S9的內部空間超過了D級、D+級豪華大轎車，但是外觀尺寸也就5米多一些，家用也可以開，也可以商用，比別人更豪華。

余承東 品牌 高端

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