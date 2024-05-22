加拿大金融商鮑爾集團關閉中國公司 解雇員工
路透社報導，加拿大金融服務商鮑爾集團（Power Corporation of Canada）日前關閉旗下位在中國上海的獨資分支機構，並解雇所有員工。據透露，鮑爾集團這一決定是因公司策略改變。
知情人士透露，鮑爾集團子公司Power SustainableCapital在最近數週內，解雇旗下「鮑爾賽嘉（上海）投資管理有限公司」的所有17名當地員工，進而逐步關閉這間2019年在上海成立的獨資公司。
知情人士指出，鮑爾集團關閉這家設在上海的公司，是因為集團策略有所改變。
針對這一變化，鮑爾集團發言人向路透社表示，Power Sustainable是對投資管理業務上的決策進行調整，結束在中國的公共股權投資戰略。但這名發言人並未對解雇當地員工發表評論。
發言人說，鮑爾集團對中國的未來前景和經濟成長「保持樂觀」，並指鮑爾集團將繼續在中國投資，透過本身 擁有的合格境外機構投資者（QFII）許可證，投資中國股市。
中國的QFII許可證允許境外機構投資中國股市，但不需在中國開展業務。
隨著中國經濟放緩，幾年前爭相拓展在華業務的許多西方金融公司均在近期削減了相關業務。報導稱，在過去兩個月裡，富達國際（Fidelity International）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和勵正集團（Legal &General）不是大幅削減在華工作崗位，就是擱置了在中國的擴張計劃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言