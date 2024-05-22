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因應美國管制 中國晶片廠大力推動原料本土化

中央社／ 台北22日電

日經新聞引述知情人士透露，包括中芯國際與長鑫存儲在內的中國晶片製造大廠，正努力推動關鍵晶片原料與化學用品改由本土廠商供應，以因應美國的科技出口管制，未來並可能把外國供應商排擠出中國市場。

根據報導，2020年即被美國納入實體清單、持續尋求替代方案的中芯國際，2023年起已加速展開對中國本土供應商的驗證，進而採購這些供應商的產品。而中芯採購的範圍涵蓋晶圓、化學品、氣體及其他在晶片製程中會使用的原料。

除中芯外，長鑫存儲也以「國家政策」為由，對中國本土供應商積極展開調查，作為取代外國供應商的長遠方案。

報導指出，上述行動顯示，中國最新一波的晶片產業在地化行動，已不僅限於擴大採用國內晶片製造設備，還擴展到逾100種化學品、原料及氣體，因此可能會把外國供應商擠出中國市場。

報導說，晶片製造商通常不願改變原料供應來源和材料成分，因為任何變動都可能導致良率下滑。

知情人士說，中國晶片商的上述本土化行動，起先用於55奈米和40奈米等技術程度較低的製程，但最後將擴及28奈米以下的製程。

有中國晶片廠主管指出，原本晶片廠會給予新的化學及原料製造商2次機會，提交樣品進行驗證。但如今的中國晶片廠，會對本土供應商幾乎提供無限次機會，原因是晶片廠極力降低對外國供應商的依賴。

這名主管指出，除了這些原料和化學品製造商可因此享有補貼外，採用本土供應商的晶片廠，也能獲得獎勵。因此，美國持續緊縮晶片出口管制的最大改變，就是中國晶片廠若有本土替代選項，就會強力排除外國供應商。

但另一名主管說，中國晶片廠仍維持與外國供應商的關係，以免突然損害生產品質，但來自官方的強力誘因，正刺激中國晶片原料供應商的發展。

中芯 主管 美國

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