分析：中國推數位一帶一路 擬藉此輸出威權主義

中國7月間將於北京召開「中國互聯網大會」，藉此促使中國的企業「走向世界」。分析指出，中共正透過企業推「數位一帶一路」，以便向周遭國家輸出數位威權主義，型塑威權治理模式。

中國官媒新華社14日報導，2024年「中國互聯網大會」的主題鎖定人工智慧、數位政府等9個領域；中國互聯網協會表示，一大批優秀企業將「通過大會平台從小到大、從弱到強、走向世界」。

美國之音（VOA）今天報導，北京召開「中國互聯網大會」的用意，實則藉助企業輸出數位威權治理模式，以左右開發中國家的數位發展和網路自由。

非政府組織自由之家（Freedom House）科技與民主事務高級研究員威斯泰因松（Kian Vesteinsson）說，與中共當局有關的企業，正在國際間帶頭推網路分裂，也就是區隔國家與全球網路體系。

致力於在全球促進言論自由、以「世界人權宣言」（UDHR）第19條命名的國際人權組織「第十九條」（Article 19）發布報告指出，「數位絲綢之路」（即數位一帶一路）目的在於重塑網路治理規範。

第十九條組織亞洲項目主任卡斯特（MichaelCaster）表示，中國藉由與他國增加連結之際，同步使數位發展成為採用中國數位治理的代名詞。這種模式違背國際人權和網路自由原則，意圖操作全面國家控制。

人權團體更警告，網路的分裂已經蔓延至中國周邊國家，第十九條組織舉例，「中國通信建設公司」2018年承建，跨中國與尼泊爾的陸地光纜，另由華為在當地開展5G和人工智慧的培訓。

此外，尼泊爾並於去年通過「發展和建立內部網路和國有互聯網」，致使所有網站必須經由政府指定的終端。

柬埔寨曾於2021年宣布，擬於2022年2月前建造類似中國防火牆風格的「國家互聯網網關」（NationalInternet Gateway）。

如此所有透過網路的訊息交換，必須先連接至政府指定的終端，勢必限制柬埔寨民眾接觸西方媒體和社交網站。

不過，中國在柬埔寨推數位威權主義受阻，原定2022年2月16日啟用的「國家互聯網網關」至今並未建置，分析人士指出，部分原因是柬埔寨政府面臨國內和國際上的壓力。

威斯泰因松說，柬埔寨「網關」延後因建置中國式數位威權主義工程的價格昂貴，柬埔寨政府感到舉步維艱，其次因限制網路的使用或要求公司儲存用戶數據，勢必加重企業營運成本，遭遇業界反彈。

即因如此，卡斯特表示，國際社會應在網路自由原則基礎上，擴大可用資源，支持世界各地網路發展。

他說：「這些資源應基於人權法和網路自由原則，防止中國利用（這些國家的）網路發展需求將它的服務包裝成為最容易獲得的選擇，這通常意味著其威權模式的延伸。」