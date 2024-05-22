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北京將反擊？傳大陸考慮上調歐美汽車關稅

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
彭博報導，北京可能考慮將歐美大型引擎進口汽車的臨時關稅上調至最高25％。(美聯社)
彭博報導，北京可能考慮將歐美大型引擎進口汽車的臨時關稅上調至最高25％。(美聯社)

隨著世界第二大經濟體中國大陸，與美國歐盟之間的貿易緊張局勢加深，貿易遊說團體歐盟中國商會（China Chamber of Commerce to the EU）表示，北京可能考慮將歐美大型引擎進口汽車的臨時關稅上調至最高25％。

彭博報導，歐盟中國商會在社群平台X發布聲明表示，這項潛在措施將對歐洲和美國汽車製造商產生影響，在這之前美國拜登政府剛宣布將大陸電動車關稅上調至100%，歐盟則正在調查大陸政府補貼，對車廠帶來的不公平優勢。

歐盟中國商會指出，中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌，接受環球時報訪問時，呼籲提高2.5升以上引擎進口車稅率。劉斌提到，世界貿易組織（WTO）的規範允許政府對進口車課徵最高25%的關稅。

由於大陸掌控全球大部份的電動車電池供應鏈、生產的電動車也比世界任何一個地方都來得多，隨著本土價格戰開打，加上經濟放緩，大陸車廠正在向海外擴張，引發了大陸出口過剩產能的指控，以及網路安全的擔憂，這些因素都讓大陸電動車近期在歐盟和美國備受關注。

根據大陸海關統計，2023年，2.5升以上引擎汽車大陸共進口25萬輛，約佔進口車總量的32%；相較之下，大陸去年出口155萬輛電動車，其中63.8萬輛銷往歐洲，5.2萬輛銷往北美。

大陸國家主席習近平，本月訪問歐洲時，試圖勸阻歐盟不要走上與美國相同的道路，美國已經公布對從大陸進口的一些商品的一系列全面指控，這引起了北京的擔憂，即美國的盟友可能會效仿。

歐盟 美國 電動

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