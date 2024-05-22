上百企業建數據中心 寧夏打造中國算力之都

寧夏回族自治區黨委副書記、自治區主席張雨浦20日在北京表示，已有100多家企業在寧夏建立數據中心或應用數據中心進行數據儲備。

中新社報導，當天，大陸國務院新聞辦公室舉行主題為「以建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區為牽引 加快建設現代化美麗新寧夏」的記者會。

張雨浦在會上表示，寧夏堅持把數位經濟作為寧夏發展的第一增長極，已經建成中國大陸西部唯一的算力和互聯網交換「雙中心」，現在有亞馬遜、中國移動、美團、西雲等100多家企業在寧夏建立了數據中心或者應用數據中心進行數據儲備。

寧夏回族自治區黨委常委、自治區副主席買彥州表示，寧夏氣候涼爽乾燥，全年平均氣溫8.8℃，是大陸全國最適宜建設大型數據中心的一類地區。大陸全國首個新能源綜合示範區的建設，為寧夏提供了豐富的綠電資源。

買彥州表示，寧夏已經建成了大陸全國首批「萬卡級」智算基地，智算能力在大陸領先。建成了首批人工智能晶片適配基地，可以為大陸國產晶片提供測試、驗證等服務。去年數據中心標準機架實現37%的快速增長。

「下一步，我們將全力打造中國算力之都。」買彥州表示，在東數西算方面，寧夏新建一批綠色數據中心，盡快建成大型智算基地，讓寧夏的電力變成全國的算力。在數據要素方面，將加快實施產業數位化，新建100個重點應用項目，推動傳統產業智能升級。在人工智能方面，全面開展「人工智能+」行動，積極爭創國家人工智能創新應用先導區，加大數據和場景開放應用。