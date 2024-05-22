「德陽造」高端屏蔽泵 首進軍歐洲

匈牙利寶思德化學公司MDI裝置產能擴建專案核心設備—6台套屏蔽泵，花落東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）。這是東方電機自主研製的高端屏蔽泵產品首次進入歐洲市場。

寶思德化學公司是中東歐最大的化工企業，也是中東歐最大的異氰酸酯（MDI）生產商，化工產品主要面向歐洲市場。其生產線主要位於匈牙利東北部的包爾紹德州卡辛茨巴茨卡市，屏蔽泵是MDI生產線的關鍵核心設備。

屏蔽泵是一種無旋轉靜密封泵，泵和驅動電機一起密封在充滿輸送介質的壓力容器內，具有「零洩漏、長壽命、高可靠性」等優點，適用於易燃易爆、有毒有害、高溫高壓等環境，應用領域十分廣泛，開發技術複雜，研製難度大。歷經20餘年潛心研發，東方電機全面系統掌握了屏蔽泵研製關鍵核心技術。2022年5月，東方電機自主研製的BDO高壓化工屏蔽泵順利通過專家鑒定，技術性能指標達到國際先進水準，成功填補了大陸自產BDO化工屏蔽泵的應用空白。該屏蔽泵投運以來，一條生產線一年可節省約30萬度電，相當於減少消耗12萬公斤標煤排放，節能減排成效顯著。

接下來，東方電機將依託在屏蔽泵領域積澱的技術優勢和良好業績，積極探索更大的國際市場，加快推進戰略性新興產業布局，形成屏蔽泵「德陽造」卓越品牌。