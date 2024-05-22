北京前4月進出口 創歷史同期新高

貓熊也可以當局長！據成都文旅局日前在社交平台發布的一則「熊事任命」，大貓熊「花花」正式上任「成都文旅榮譽局長」，除了網友紛紛留言祝賀，也反映隨著新冠疫情後，以情感消費為導向的「萌經濟…

2024-05-21 22:33