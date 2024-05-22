北京前4月進出口 創歷史同期新高
根據北京海關消息，今年前4個月北京地區進出口總值1.23兆元（人民幣，下同），創歷史同期新高，較去年同期（下同）增長4.3%。
中新社報導，今年4月份，北京地區進出口3180.4億元，為歷史同期最高值，增長10.6%。其中，進口2713.6億元，增長9.8%；出口466.8億元，增長15.2%。
前4個月，北京地區國有企業共進出口9038.5億元，增長3.6%，占地區進出口總值（下同）的73.6%；外商投資企業1858億元，增長1.4%，占比15.1%；民營企業進出口1353.8億元，增長14.6%，占比11%。
前4個月，中國（北京）自由貿易試驗區企業進出口1467.7億元，增長1.3%，占地區進出口總值的12%。同期，北京地區跨境電商方式進出口16.6億元，增長了9.7%。
前4個月，京津冀地區實現外貿進出口1.69兆元，增長5.2%，其中進口1.25兆元、出口4399.2億元。北京地區外貿占京津冀外貿總值的72.6%，上拉區域進出口增速3個百分點。
北京地區與共建一帶一路國家進出口持續增長。前4個月，北京地區對共建一帶一路國家進出口6215.7億元，增長3.8%，占比50.6%。
北京地區新質生產力不斷釋放能量，助推外貿高質量發展。前4個月，北京地區出口高新技術產品569.2億元，增長25.2%。其中，手機、積體電路、航空航天技術產品、醫療儀器及器械分別增長54.4%、38.1%、32.2%、4%。
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