快訊

台梵關係將生變？梵蒂岡：盼在中國派設常駐代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸4月青年失業率 降至14.7%

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸國家統計局於昨公布四月分年齡組失業率數據。其中，青年失業率最新數據顯示，四月大陸全國城鎮不包含在校生的十六至廿四歲勞動力失業率為百分之十四點七，較三月下跌○點六個百分點，不過仍較一月略高○點一個百分比。大陸官方上周公布四月大陸全國城鎮調查失業率為百分之五，按年及按月都下降○點二個百分點。

數據顯示，四月分，大陸全國城鎮不包含在校生的十六至廿四歲勞動力失業率為百分之十四點七；不包含在校生的廿五至廿九歲勞動力失業率為七點一；不包含在校生的卅至五十九歲勞動力失業率為四。前述三項數據在三月分別為十五點三、七點二和四點一。

自大陸青年失業率於去年六月升至百分之廿一點三，引起國際關注大陸青年就業情況後，大陸國統局即以「統計工作需要不斷完善」為由，暫停公布數據。而在「蓋牌」半年後，國統局把在校生排除在失業率數據統計外後，去年十二月開始按月公告不包含在校學生的不同年齡層勞動力失業率。

大陸國統局長康義當時強調，調整主要是為了更精準監測青年就業、失業情況。因為去年大陸十六至廿四歲城鎮人口中，在校學生占比達六成多，近六二○○萬人。從大陸國情看，在校學生主要任務是學習，不是兼職工作。

失業 青年

延伸閱讀

對比兩岸小二生作業「這1點」大不同 陸人讚台灣更人性化

張五岳籲賴政開放團客赴陸 釋出善意、拿回主動權

大陸男神楊洋、肖戰、吳磊登台 八大特開10點檔愛情線

新華社指賴清德超李、扁、蔡 「獨」性前所未有

相關新聞

陸4月青年失業率 降至14.7%

大陸國家統計局於昨公布四月分年齡組失業率數據。其中，青年失業率最新數據顯示，四月大陸全國城鎮不包含在校生的十六至廿四歲勞...

北京前4月進出口 創歷史同期新高

根據北京海關消息，今年前4個月北京地區進出口總值1.23兆元（人民幣，下同），創歷史同期新高，較去年同期（下同）增長4....

「德陽造」高端屏蔽泵 首進軍歐洲

匈牙利寶思德化學公司MDI裝置產能擴建專案核心設備—6台套屏蔽泵，花落東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）。...

上百企業建數據中心 寧夏打造中國算力之都

寧夏回族自治區黨委副書記、自治區主席張雨浦20日在北京表示，已有100多家企業在寧夏建立數據中心或應用數據中心進行數據儲...

用可愛帶動經濟 大陸怎麼用「萌經濟」讓旅遊市場回溫？

貓熊也可以當局長！據成都文旅局日前在社交平台發布的一則「熊事任命」，大貓熊「花花」正式上任「成都文旅榮譽局長」，除了網友紛紛留言祝賀，也反映隨著新冠疫情後，以情感消費為導向的「萌經濟…

港股恒指將納比亞迪、剔除碧桂園 6月11日生效

【彭博】-- 一份聲明稱，在最新的季度檢討後，香港恒生指數將納入比亞迪電子，剔除碧桂園服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。