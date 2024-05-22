陸4月青年失業率 降至14.7%

大陸國家統計局於昨公布四月分年齡組失業率數據。其中，青年失業率最新數據顯示，四月大陸全國城鎮不包含在校生的十六至廿四歲勞動力失業率為百分之十四點七，較三月下跌○點六個百分點，不過仍較一月略高○點一個百分比。大陸官方上周公布四月大陸全國城鎮調查失業率為百分之五，按年及按月都下降○點二個百分點。

數據顯示，四月分，大陸全國城鎮不包含在校生的十六至廿四歲勞動力失業率為百分之十四點七；不包含在校生的廿五至廿九歲勞動力失業率為七點一；不包含在校生的卅至五十九歲勞動力失業率為四。前述三項數據在三月分別為十五點三、七點二和四點一。

自大陸青年失業率於去年六月升至百分之廿一點三，引起國際關注大陸青年就業情況後，大陸國統局即以「統計工作需要不斷完善」為由，暫停公布數據。而在「蓋牌」半年後，國統局把在校生排除在失業率數據統計外後，去年十二月開始按月公告不包含在校學生的不同年齡層勞動力失業率。

大陸國統局長康義當時強調，調整主要是為了更精準監測青年就業、失業情況。因為去年大陸十六至廿四歲城鎮人口中，在校學生占比達六成多，近六二○○萬人。從大陸國情看，在校學生主要任務是學習，不是兼職工作。