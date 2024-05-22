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騰訊將注資AI獨角獸「月之暗面」

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸AI大模型公司「月之暗面」正在以30億美元估值進行最新一輪的融資，新入局的投資者包括騰訊、高榕創投等。這件事情意味著，在投資MiniMax、智譜AI和百川智能之後，騰訊再次將一家大模型獨角獸公司拉入自家陣營。

根據36氪報導，月之暗面成立於2023年3月，是為人工智慧大語言模型領域新創公司。上一輪融資在今年2月中旬，融資額超過10億美元，估值已達25億美元。

據「暗湧waves」引述知情人說法，目前月之暗面股東名單堪稱「豪華天團」，包括阿里、礪思資本、紅杉中國、 今日資本、真格基金、美團龍珠、襄禾資本、小紅書、 招商局中國基金 、趣加遊戲、九安醫療、順為資本、藍馳創投、五源資本、雲九資本、源碼資本、騰訊、高榕創投等。

值得注意的事情是，騰訊出現在投資名單中，引發市場發出多種推測。事實上，騰訊在大模型產品落後百度、阿里與字節跳動，其基於混元大模型、面向C端的App「騰訊元寶」日前才宣布將在5月30日上線。未來料與阿里一樣，一邊推出自己的大模型產品，一邊投資大模型創業公司。

科技媒體The information則表示，這筆投資可能會為微信和月之暗面的聊天機器人之間的合作鋪平道路。

也有投資人認為，月之暗面旗下語音助手Kimi的爆火「難免讓穩坐社交賽道頭把交椅的騰訊為之緊張」，畢竟不想錯過有潛力的戰投。

月之暗面在去年10月上線面向C端用戶的大模型App「Kimi智能助手」，隨後不久就在抖音、B站等流量平台進行達人、信息流等廣告投放。

據市場調查機構QuestMobile數據顯示，Kimi智能助手App在3月用戶量已飆升至589.7萬，如果加上小程序和web端，該數據已突破千萬。

另據AI產品榜（aicpb.com）的最新數據顯示，Kimi智能助手網頁版4月訪問量達到2,004萬，已經超過百度文心一言，排在大陸國內同類產品的首位。

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