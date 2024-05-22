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AI大模型火爆價格戰 阿里雲「通義千問」減價97%
大陸人工智慧（AI）大模型開啟價格大戰。繼字節跳動後，阿里雲昨（21）日宣布，通義千問GPT-4級主力模型Qwen-Long價格直降97%，API輸入價格從每千Tokens人民幣0.02元降至0.0005元。緊接著，百度也稱，文心大模型兩款主力模型ENIRE Speed和ENIRE Lite全面免費。
據《紅星新聞》報導，通義千問本次降價共涵蓋九款商業化及開源系列模型。其中，Qwen-Long是通義千問的長文增強版模型，效能對標GPT-4，上下文長度最高可達1千萬。
除輸入價格降至人民幣0.0005元/千Tokens，Qwen-Long輸出價格也直降90%至人民幣0.002元/千Tokens。而降價後約為GPT-4價格的1/400，大幅降低用戶在使用高級AI模型時的經濟負擔。
阿里雲智慧集團資深副總裁劉偉光稱，阿里雲此次大降大模型推理價格，是希望能夠加速AI應用的爆發，料未來大模型API的調用量將有成千上萬倍的成長。未來將繼續致力提高性能、低成本的AI服務，以滿足不同行業和用戶的需求，推動社會智慧化進程。
另，《科創板日報》指，在阿里雲通義千問宣布降價後，同日下午，百度在其官方微博發文表示，文心大模型兩大主力模型ERNIE Speed和ERNIE Lite全面免費，即起生效。
值得注意的事情是，五月有包括智譜AI、字節跳動等大模型都紛紛宣布降價，其中後者15日才稱其「大幅低於業界價格」，例如，豆包通用模型pro-32k的推理輸入價格為人民幣0.0008元/千Tokens，以當時候來對比，較業界便宜99.3%。
業界人士分析，此輪大模型降價潮，是各廠商希望能夠進一步搶占市場占比，進而加速AI應用的商業化落實。
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