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大陸積極推動半導體供應鏈國產化 台廠：全面取代進口品難

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

中國大陸積極推動半導體供應鏈國產化，相關台廠表示影響不大，主要是陸廠可搶占的領域，大多是較為低階的產品，中高階產品目前為止仍頗為倚賴國外廠商的供應。

台廠指出，中國大陸半導體供應鏈推行國產化已實施多年，政策有一定推力，但重點還是品質與良率議題，客戶端其實不很喜歡經常導入新供應商，不容易全面取代。畢竟不少供應商都是一路以來被客戶一直「釘」、持續改善品質，成長至今日的市場地位，陸廠產品大多是市場非常缺貨的狀態，客戶才願意去嘗試導入。

業界人士提到，中國大陸半導體國產化的腳步，以成熟製程為主，以中低端領域的國產化進程較為明顯；至於高端領域，包含光阻、研磨液等較先進的材料，在良率上仍是以日本、歐美的產品較具競爭優勢。

業者也說，在小尺寸矽晶圓方面，中國大陸推動國產化的速度較快，而且可能以測試片居多，而非生產用片，在8吋與12吋矽晶圓方面，基本上還是國外大廠的天下。

台廠認為，其實半導體材料占客戶生產成本比重不見得高，但其中一部分出問題，產品就會報銷，採用良率不高的產品不划算。大型客戶對於半導體材料新供應商的產品導入很謹慎，大多不會因為想降低一點點成本，而耗費公司資源去評估。

半導體 客戶

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