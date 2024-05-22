陸晶片大廠喊原料國產化 外國業者恐遭排擠出市場

知情人士透露，中芯國際（SMIC）與長鑫存儲（CXMT）等中國大陸主要晶片製造商，正努力推動關鍵晶片原料與化學品的在地化供應，以反制美國的出口管制，也可能把外國供應商排擠出中國大陸市場。

日經新聞報導，中芯國際去年起已加速要求客戶，幫助監控、驗證及採用當地供應商，採用的範圍涵蓋晶圓、化學品、氣體及其他在晶片製程中會用到的原料。中芯國際2020年底被美國納入實體清單，已持續探索國內的供應替代選項。

長鑫存儲也以國家政策為由，積極發起一項活動，調查當地供應商以取代外國來源。

這些行動顯示，中國大陸的最新在地化行動已不止於擴大採用國內晶片製造設備，還擴及上百種化學品、原料及氣體，可能會把外國供應商擠出當地市場。晶片製造商通常不願轉向新的原料供應來源和新的化學分子，因為任何變動都可能拖累良率下滑。

知情人士說，這些行動一開始應用於55奈米和40奈米等先進程度較低的晶片製程，但最終將適用於28奈米以下製程。

日經新聞引述晶片業主管指出，晶片製造商通常會給新的化學與原料製造商兩次機會，提交樣品進行驗證，但如今在中國大陸，當地供應商幾乎有無限次機會，因為晶片製造商極力想降低對外國供應商的依賴，這些原料和化學品製造商不止享有補貼，採用當地供應商的晶片製造商也能獲得獎勵，「美國持續收緊出口管制的最大改變，就是（中國大陸）業者若有當地替代選項，就會強力推動排除外國供應商。」

另一位主管說，晶片製造商仍維持與外國晶片化學品供應商的關係，以免突然傷害生產品質，但強力誘因正刺激中國大陸原料供應商的發展。例如，晶圓製造商上海矽產業集團，正壯大為信越化學、勝高及環球晶圓等產業領導者的競爭對手。

中國大陸晶片製造商也正擴大採用國內的濺鍍靶材（sputter target）、拋光墊（polishing pad）、拋光液（slurry）以及純度超高的化學品與氣體。這些關鍵的晶片製造原料市場是由3M、杜邦及住友化學等外國供應商主宰。

中國大陸一些知名度較低的原料與化學品製造商，也已成為重點企業。