陸股大反攻 外資喊還會漲 上證步入技術性牛市

陸港股市近期漲勢凌厲，繼恒生指數後，上證指數亦步入技術性牛市，也就是自低點以來漲幅超過20%，實現全面「大反攻」。對投資者來說，下一個問題是趁高賣出還是繼續持有。高盛、滙豐分別發布最新研報，稱從歷史數據的角度出發，本輪反彈行情尚處中期階段，仍有上行空間。

華爾街見聞報導，高盛表示，過去20年來的數據表明，陸股（上證指數）進入技術性牛市後，市場有60%的可能會繼續上漲，接下來六個月的最大回報率平均能達到35%。

外資機構喊多陸港股概況 圖／經濟日報提供

滙豐指出，從2000年以來，恒生國企指數出現過12次平均五個月內反彈超過30%的情形，而每次反彈後，該指數的漲勢又持續了四個月，平均回報率為27%。這代表恒生國企指數2000年以來，每次大反彈都會持續九個月，平均回報率為40％到50%。

滙豐認為，接下來繼續支撐股市反彈的動力有四點，分別是大陸股市的整體估值仍低於五年前的平均水準，便宜的估值會帶來相應的支持；企業股票回購規模可能會有所增加；「降息、降準」年內仍有空間；支持性政策持續發力。

高盛在報告中總結，在政策支持、估值吸引力及獲利潛力的三重利多下，對陸股展望依然積極。

高盛指出，隨著反彈行情持續，驅動漲勢的關鍵因素將會從估值擴張轉向獲利修正，這預示著獲利業績將會對牛市持續性產生重要影響。

滙豐指出，就短期來看，目前任何有關企業獲利的利多消息，都會給股市帶來一定支撐。

2023年受到房地產和商品部門的拖累，大陸企業的每股盈餘（EPS）增長率為7%，但如果剔除這兩個部門的影響，其他行業的整體EPS增長了15%。

與此同時，摩根士丹利（大摩）首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊近日最新公布2024年年中展望報告，大幅提升去年底所訂的恒生指數、國企指數的目標價，由去年底預估恒指今（2024）年底見16,000點，改為2025年6月目標價19,150點，上調幅度達20%。大摩報告並指，在樂觀情景之中，恒指可以漲到22,500點。