華為智選車事業Q1轉盈 問界、智界熱銷帶動獲利

華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東昨（21）日透露，今年第1季華為智選車已實現轉虧為盈，而華為車BU去年虧了人民幣60億（約新台幣264億元）。

據華為官方此前發布的財報顯示，2024年第1季華為實現營業收入約人民幣1,784.5億元，年增36.66%；淨利約人民幣196.5億元，年增564%，淨利率達11%。在這其中，華為智選車業務的強勁表現成為了一大亮點。

IT之家報導，余承東表示，因為智選車銷售數據佳，包括問界、智界，尤其是問界的大賣，今年第1季已經實現轉虧為盈。

余承東還提到，華為與江淮合作的智選車名稱還未確定，定位是要做（人民幣）百萬級，比較的目標對象遠遠超越邁巴赫、勞斯萊斯Phantom這個檔次。

對於不同智選車之間的區隔，他解釋稱，江淮定位是超高階，享界定位高階轎車，智界定位廣泛中檔和中高階，即是廣泛人群能買得起的車，問界主要重點聚焦在SUV。

今年3月，安徽省生態環境廳公告「江淮年產20萬輛中高端智慧純電動乘用車建設專案環境影響報告書」，信息顯示該工廠預計年產量20萬輛，投資人民幣39.8億元，將開發江淮汽車全新的新能源專屬DE平台、華為智慧技術賦能的X6平台。