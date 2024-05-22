陸青年失業率降至14.7% 仍較1月略高
大陸國家統計局於昨（21）日公布4月分年齡組失業率數據。其中，青年失業率最新數據顯示，4月大陸全國國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為14.7%，較3月下跌0.6百分點，不過，仍較1月略高0.1個百分比。
此前，大陸官方上周公布4月大陸全國城鎮調查失業率5%，按年及按月都下降0.2個百分點。
數據顯示，4月份，大陸全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為14.7%；不包含在校生的25歲至29歲勞動力失業率為7.1%；不包含在校生的30歲至59歲勞動力失業率為4.0%。前述三項數據在3月分別為15.3%，7.2%和4.1%。
自大陸青年失業率於去年6月升至21.3%，引起國際關注大陸青年就業情況後，大陸國統局即以「統計工作需要不斷完善」為由，暫停公布數據。
而在「蓋牌」半年後，國統局把在校生排除在失業率數據統計外後，去年12月開始按月公告不包含在校學生的不同年齡層勞動力失業率。
大陸國統局長康義當時強調，此次調整主要是為了更精準監測青年就業、失業情況。因為去年大陸全國16至24歲城鎮人口中，在校學生占比達六成多，近6,200萬人。而且從中國大陸國情來看，在校學生的主要任務是學習，而不是兼職工作。
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