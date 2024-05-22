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淘寶推「海運超取」優惠 攜手小七攻618購物節商機

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導

針對台灣消費者淘寶台灣站攜手7-ELEVEN，擴大超商海運商品取貨服務，讓台灣消費者可用更低廉的海運運費，買到更多元有趣的跨境商品。「超取族」只要選擇「官方直郵海運」或是「官方集運海運」，就能在全台逾6,900家的7-ELEVEN門市享受海運超取服務。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，淘寶最強大的差異化優勢，就是能提供全台灣消費者別的平台買不到且性價比最高的豐富商品選擇，故本次618期間，淘寶與本地的金融、物流、通路等多元夥伴攜手合作，推出許多針對老用戶與新客戶不同優惠補貼，盼能讓台灣消費者用低預算、更簡單地買到性價比高的跨境商品。

今年淘寶618大促分為兩個階段，首波折扣自即日起至5月28日，第二波段為5月31日晚間8時至6月20日。

為配合與7-ELEVEN海運商品超取服務啟動，淘寶自即日起至5月28日加碼推出「官方直郵指定日期尊榮服務半價」加上「超商取貨送咖啡」及「淘寶新用戶7-ELEVEN 新台幣50元加碼購物金」三重優惠。

消費者 淘寶 超商

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