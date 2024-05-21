反對無底線打折 京滬56家出版社聯合抵制京東「618大促」

大陸消費盛事618消費大促近日開跑，不過北京10家出版社和上海出版社經營管理協會代表的上海46家出版單位分別發出聲明拒絕參與京東618活動。業內人士表示，如果按京東方案打折，出版商利潤所剩無幾，甚至虧本，也有業者認為這是近年來大陸國內出版行業對於圖書電商最大的一次集體抵制事件。不過京東目前未有官方回應。

兩份聲明皆指出，不參加江蘇圓周電子商務有限公司提出的618促銷活動方案。該方案指618活動期間（5月19日至6月20日）促銷活動，全品種圖書價保20-30折（20%到30%的折扣）。而江蘇圓周電子商務有限公司是京東商城全資子公司，負責經營圖書業務。

北京聲明稱，「為了維護市場的長期健康發展，我們認為這是必要的舉措。」；上海46家出版社聲明表示，「從維護圖書市場的穩定與繁榮，反對無序競爭，以及上海各出版社強烈呼籲」因此不參加活動。

上海人民出版社旗下的世紀文景表示，「大平台更有責任和義務維護公平競爭的良好市場秩序。期待能有更大範圍地對打折亂象的抵制，或者說更有效的管制。」

東方網引述上海資深出版編輯稱，「至於此次聯合抵制是否有里程碑意義，就看後續能濺起多大的水花。」

第一財經報導，上海譯文出版社營銷編輯指出，圖書銷售更依賴當當網、京東等傳統電商渠道，傳統電商平台多年來相對更加強勢，因為全品種在售，有可能面臨下架或者大促期間沒有電商流量的風險，造成出版社話語權比較小，隨著短視頻平台興起，也面臨同樣問題。

另一出版人士表示，多家出版機構發起這場抵制，主要原因還是促銷活動要求折扣過低。活動提及2-3折的促銷力度，對出版社來說是虧錢的，因為出版社的發貨折扣基本不會低於5.5折。有些民營出版商追求流量，願意犧牲利潤，但對於大陸國有出版社來說，還是會拒絕低價競爭。