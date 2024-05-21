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超越沙烏地阿拉伯 大陸進口俄國原油創10年新高

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸進口俄油創十年新高並超過沙國。圖為位於河北省秦皇島市海港區的中俄東線天然氣管道。新華社
大陸進口俄油創十年新高並超過沙國。圖為位於河北省秦皇島市海港區的中俄東線天然氣管道。新華社

大陸海關總署公布，今年4月，中國大陸進口俄羅斯原油（簡稱俄油）年增長9.5%至926萬噸（折合6,788萬桶，按1噸約合7.33桶計算）；累計1-4月，中國大陸進口俄油年增近18%達2.8億桶。

一財網報導，大陸今年4月單月及1-4月進口俄油均占當期原油進口總量約21%，俄羅斯超越沙烏地阿拉伯成為中國第一大原油進口國。而在2023年4月，中國自沙國進口原油約6170萬桶，略低於今年4月進口俄油6788萬桶。

縱向結合歷年資料看，大陸今年4月單月以及1-4月進口俄油數量均創近十年歷史同期最高紀錄。

今年4月，沙國對中國的原油供應量年減25%至633.89萬噸（約4646.42萬桶），位居第二；伊拉克、馬來西亞分別以554.45萬噸（約4064.12萬桶）、403.91萬噸（約2960.65萬桶）的供應量，位列第三、四位，二者合計占中國當期原油總進口量比重約21%。

沙國曾是中國最大的石油供應國。2016-2018年，俄羅斯長居中國第一大原油供應國，隨後四年被沙國超越。近年來，為掌控全球油價定價權，沙國相繼推出減產等舉措。2022年10月，石油輸出國組織OPEC+宣佈減產200萬桶/日至2023年底，其中沙國減產50萬桶/日；2023年4月和11月，沙國又兩次提出額外減產。幾輪減產下來，沙國日產量約900萬桶，遠低於其1200萬桶/日的產能。

2022年俄烏衝突爆發後，俄羅斯加大對印度、中國等亞洲國家的油氣出口，並打折銷售俄油，由此再度奪回中國最大原油進口國地位。2023年，俄羅斯向中國出口原油量1.07億噸，年增24%，首次突破億噸大關，占中國當年原油進口總量約19%。價格方面，中國去年進口俄油價格約77.38美元/桶，年降16%，且低於同期沙國85.53美元/桶的供應價以及中國81.6美元/桶的原油進口均價。

5月16日，中俄在北京發佈《在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，將持續鞏固中俄能源戰略合作並實現高水準發展，保障兩國經濟和能源安全。努力確保國際能源市場穩定且可持續，維護全球能源產業鏈供應鏈的穩定和韌性。

中俄雙方商定將根據市場原則開展石油、天然氣、液化天然氣（LNG）、煤炭、電力等領域合作，確保相關跨境基礎設施穩定運營，確保能源運輸暢通無阻。共同推進中俄兩國企業落實大型能源項目，並在可再生能源、氫能和碳市場等前景領域深化合作。

綜合機構報告，中俄雙方目前在運營的能源管道有三條，具體包括：當前滿負荷運行且年輸油量達3000萬噸的「斯科沃羅季諾—大慶」管道（或稱中俄原油管道）、年輸油量約1000萬噸的中哈原油管道（即俄油經哈薩克運往中國新疆），以及2023年輸氣量達227億立方米的「西伯利亞力量」天然氣管道（或稱中俄東線天然氣管道）。據介紹，到2025年，該天然氣管道輸氣量將達380億方/年。

除了中俄東線天然氣管道，中俄在議的天然氣管道還有三條，一條是要建的中俄遠東線路天然氣管道，俄方此前預計該管道將於今年開工，初期設計輸氣能力100億方/年；一條是在談的中俄蒙跨境天然氣管道（俄稱西伯利亞力量2號），設計輸氣能力為500億方/年，蒙方此前稱該管道計畫在今年開工，於2029年投產。另一條是中哈俄天然氣管道，據環球時報5月7日消息，俄羅斯計畫通過哈薩克向中國輸送350億方/年的天然氣，相關談判正在進行中。

2023年，中國自俄羅斯進口能源產品總額占其進口俄羅斯產品總金額約七成，石油和天然氣是其中最大宗貿易。中國2023年自俄羅斯進口原油超1億噸，進口額約人民幣4277億元；進口LNG超804萬噸，管道天然氣和LNG總進口金額近人民幣816億元。

大陸進口俄油創十年新高並超過沙國。圖為中俄兩國領導人舉行會談並發表聯合聲明。新華社
大陸進口俄油創十年新高並超過沙國。圖為中俄兩國領導人舉行會談並發表聯合聲明。新華社

俄羅斯 原油價格 沙烏地阿拉伯

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