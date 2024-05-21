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賭王何鴻燊家族是鄰居 恒大創辦人許家印香港豪宅打對折出售

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國恒大公司創始人許家印。中新社
中國恒大公司創始人許家印。中新社

港媒《明報》報導，恒大創始人許家印或相關人士持有的香港山頂布力徑10號其中一幢洋房，被銀主放售超過一年後，新近獲買家以約4.7億港元承接，較一年前估值8.8億港元，等於打了5.3折。不過恒大方面未有公開回應。隨著恒大資產逐步出售，也反應恒大集團仍處困境。

據了解，上述豪宅由許家印在2010年購入，是山頂布力徑10號的三棟別墅，分為B座、C座和E座，當時購入的總市值約25億港元。而為了緩解流動性困局，許家印先前已將三棟豪宅先後進行了抵押。

信報報導，上述物業位於布力徑10號的B棟別墅，實用面積達到5,171平方公尺。該物業自2022年11月由建設銀行（亞洲）接管，並在2023年3月初在市場出售，當時市場估價為8.8億港元，單位價格約每平方公尺17.02萬港元。

據了解，該項目曾吸引數十組買家諮詢，其中超過六成為本地知名家族及頂級富豪，約三成為大陸買家。但由於收到的出價未達到債權銀行的要求，最終未能成交。經過一年多掛售，該物業最終吸引了買家的積極洽談。

證券時報報導，今年3月初，許家印前述其中一幢豪宅在港掛牌出售，太平洋戴維斯證實獲接管人通知獨家代理招標出售布力徑10號E座。物業為一幢三層獨立大宅，配備私人花園及室內電梯。實用面積約4,933平方英尺。物業以現狀出售，截標日期暫定為2024年4月22日。

布力徑是香港傳統豪宅地段，聚集眾多名人業主，包括新世界鄭氏家族、賭王何鴻燊家族、羅氏針織創辦人羅定邦家族等都是鄰居。布力徑6至10號洋房項目由新世界發展興建，每幢洋房面積約4,000至6,000平方呎（約372平方米至557平方米）。

此前，恒大2015年以125億港元購置的香港的辦公大樓「中國恒大中心」在去年6月也被摘牌，改名為「萬通保險中心」。

券商中國報導，恒大在2021年11月爆雷後，知情人士透露，自2021年7月至11月，許家印通過賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計向集團注入現金人民幣70億元。目前恒大危機仍在持續，許家印在2023年9月因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施；2024年3月18日，陸證監會擬決定對許家印採取終身證券市場禁入措施。

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