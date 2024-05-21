淘寶618全台開跑 攜手7-ELEVEN 推出海運超取服務

針對台灣消費者，淘寶台灣站攜手7-ELEVEN，擴大超商海運商品取貨服務，讓讓台灣消費者可用更低廉的海運運費，買到更多元有趣的跨境商品。「超取族」只要選擇「官方直郵海運」或是「官方集運海運」，就能在全台逾6,900家的7-ELEVEN門市享受海運超取服務。

收取例如AR眼鏡、行動電源、行車紀錄器、腰掛空調風扇、充電露營燈等更多元的熱門跨境海運商品，搭配淘寶其他超取通路與宅配到家等多元物流選擇，讓台灣消費者不必再擔心跨境購物商品收件時間難配合、住處沒人收等問題，大幅降低消費者購買跨境商品的收貨門檻。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，淘寶最強大的差異化優勢，就是能夠提供全台灣消費者別的平台買不到且性價比最高的豐富商品選擇，所以本次618期間，淘寶與本地的金融、物流、通路等多元夥伴攜手合作，推出許多針對老用戶與新客戶不同優惠補貼，希望可讓台灣消費者能用更低預算、更簡單地買到性價比最高的跨境商品。

今年淘寶618折扣分為兩個波段，首波折扣自即日起至5月28日，第二波段為5月31日晚間8時至6月20日。

為歡慶與7-ELEVEN海運商品超取服務啟動，淘寶自即日起至5月28日加碼推出「官方直郵指定日期尊榮服務半價」加上「超商取貨送咖啡」及「淘寶新用戶7-ELEVEN 新台幣50元加碼購物金」三重疊加優惠，入門跨境購物低門檻無負擔，新手跨境購物初體驗就趁今年「淘寶年中狂歡節」。