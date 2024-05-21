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大陸首批重大戰略建設 待國債資金到位即加速啟動

中央社／ 台北21日電

中國國家發改委政策研究室副主任兼發言人李超今天表示，發改委已整理出一批符合「兩重建設」（「國家重大戰略實施」及「重點領域安全能力」建設）要求、且可立即下達投資的重大投資計劃，待國債資金到位後即可加速建設。

澎湃新聞報導，李超今天在中國國家發改委記者會上表表示，發改委會同有關部門和地方，從3方面推進超長期特別國債支持「兩重建設」準備工作。一是做好項目儲備、二是細化任務舉措、三是做好第一批計劃下達準備。

李超提到，中國國家發改委從2月起多次組織各地方、各相關部門，整理儲備今年能開工建設的超長期特別國債項目。同時聯合中國自然資源部、生態環境部，完善重大項目用地、環評等要素保障機制，並組織召開全國視訊培訓會，指導幫助地方加速推進計劃前置工作。

她指出，下一步將加快項目篩選和計劃下達，組織各地方和有關中央單位按照要求報送計劃，會同各行業管理部門做好項目篩選。加強項目建設資金統籌，用好國債資金、中央預算內投資、地方政府專項債券、地方政府投資等各類建設資金，積極引導社會資本參與。

中國日前啟動規模人民幣1兆元（新台幣4.4兆元）的超長期特別國債發行計劃，上週首批發行400億元的30年債券，近來備受各界矚目及討論，被認為是在中國地方政府普遍陷入財政窘迫下，用來刺激經濟的重大舉措。

台幣 記者會

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