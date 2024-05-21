快訊

中捷砍人案正義馬尾哥血流滿面 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

中國官方：培育新質生產力 增汽車家電文旅消費

中央社／ 台北21日電

中國國家發改委政策研究室副主任、委新聞發言人李超今天表示，將加速培育新質生產力和提高製造業發展，並擴大有效投資及促進汽車、家電、手機等商品和文旅等服務消費。

中國媒體中新經緯今天報導，李超表示，頒布大規模設備更新和消費品以舊換新政策以來，國家發展改革委會同有關部門制定了相關方案和政策，設備更新和消費品以舊換新需求持續釋放。

他說，推動設備更新、消費品以舊換新要堅持市場為主、政府引導，國家發改委充分尊重企業和消費者的意願，支持各類經營主體積極參與。

李超表示，在工業、農業、建築、醫療等設備領域，以及汽車、家電、家居等耐用消費品領域，不少民營企業在研發、生產、銷售等方面具備優勢，有能力、有條件、也有意願參與大規模設備更新和消費品以舊換新。

他說，上個月，國家發展改革委2次召開民營企業座談會，聽取11家民營企業對於這項工作的意見建議，鼓勵有關生產企業、平台企業積極發揮作用。

李超指出，據有關方面不完全統計，部分家電企業、汽車企業已公布的以舊換新補貼計畫金額超過人民幣150億元（下同，約新台幣670億元）；多家電商平台與生產企業合作投入超過100億元開展以舊換新促銷活動。

他說，隨著相關政策持續落實，越來越多的民營企業正參與這項工作中，讓更多先進設備及高品質耐用消費品進入社會生產和居民生活。

李超表示，下一步，國家發展改革委將加強建立設備更新和消費品以舊換新工作機制，會同有關部門持續完善並推動落實1+N政策體系，更全面深入的參與設備更新和消費品以舊換新的各方面工作。

消費者 電商

延伸閱讀

疫後改善缺工上路1年 擬轉型常態化協助產業

30多歲女子獨得2億威力彩 捐款家鄉雲林助弱勢

基捷基隆議員憂恐負擔百億憂被拖垮 市府：向中央爭取

鎖區了...日本電商平台DMM、FANZA阻擋海外IP 網哀鴻遍野

相關新聞

日經：中國加速晶片原料供應在地化 恐擠出外國晶圓、化學品等供應商

知情人士透露，中芯國際（SMIC）與長鑫存儲（CXMT）等中國大陸主要晶片政策商，正努力推動關鍵晶片原料與化學品的在地化...

衝著華為？ iPhone在中國大削價 i15最多降價兩成

中國消費盛事電商平台618購物節開跑，蘋果加入戰局，旗下產品大降價，其中高端的iPhone 15系列各平台上降價1400...

中國人行救房市 房貸利率料再跌 官媒：繼續釋放剛性需求

中國人民銀行轄下的媒體金融時報引述業內人士說法稱，若全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降，有助於...

最大海上光伏電站 連雲港開工

中核田灣200萬千瓦灘塗光伏示範項目19日在江蘇連雲港開工建設。該項目建成後，將成為中國裝機容量和用海面積最大的海上光伏...

外國人才集聚度 上海持續居首

18日在上海發佈的「上海創新創業生態研究報告」顯示，在優質育才引才機制環境下，上海的全球人才吸引力逐年提升，外國人才集聚...

畜博會開幕 上千企業參展

第二十一屆（2024）中國畜牧業博覽會暨2024中國國際畜牧業博覽會19日在江西南昌開幕，吸引中外1400餘家企業參展。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。