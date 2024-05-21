中國官方：培育新質生產力 增汽車家電文旅消費

中國國家發改委政策研究室副主任、委新聞發言人李超今天表示，將加速培育新質生產力和提高製造業發展，並擴大有效投資及促進汽車、家電、手機等商品和文旅等服務消費。

中國媒體中新經緯今天報導，李超表示，頒布大規模設備更新和消費品以舊換新政策以來，國家發展改革委會同有關部門制定了相關方案和政策，設備更新和消費品以舊換新需求持續釋放。

他說，推動設備更新、消費品以舊換新要堅持市場為主、政府引導，國家發改委充分尊重企業和消費者的意願，支持各類經營主體積極參與。

李超表示，在工業、農業、建築、醫療等設備領域，以及汽車、家電、家居等耐用消費品領域，不少民營企業在研發、生產、銷售等方面具備優勢，有能力、有條件、也有意願參與大規模設備更新和消費品以舊換新。

他說，上個月，國家發展改革委2次召開民營企業座談會，聽取11家民營企業對於這項工作的意見建議，鼓勵有關生產企業、平台企業積極發揮作用。

李超指出，據有關方面不完全統計，部分家電企業、汽車企業已公布的以舊換新補貼計畫金額超過人民幣150億元（下同，約新台幣670億元）；多家電商平台與生產企業合作投入超過100億元開展以舊換新促銷活動。

他說，隨著相關政策持續落實，越來越多的民營企業正參與這項工作中，讓更多先進設備及高品質耐用消費品進入社會生產和居民生活。

李超表示，下一步，國家發展改革委將加強建立設備更新和消費品以舊換新工作機制，會同有關部門持續完善並推動落實1+N政策體系，更全面深入的參與設備更新和消費品以舊換新的各方面工作。