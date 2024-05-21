中國欲設南海浮動核電廠 分析：挑戰聲索國主權

中國雄心勃勃意欲在南海打造20座漂浮核電廠，分析認為如果這些核電廠為中國的軍事活動提供動力，如電子戰、偵察等，除將對區域安全構成嚴重威脅，更直接挑戰週邊聲索國主權。

美國之音今天報導，根據「華盛頓郵報」（TheWashington Post）近期報導，中國計劃向其在南海填海造地的島嶼部署約20座浮動核電廠。

報導指出，中國聲稱幾乎整個南海都是自己的，儘管海牙常設仲裁庭在2016年作出裁決，以「沒有法律依據」為由駁回了中國的這一主張。馬來西亞，特別是越南和菲律賓等，對一些島鏈和部分海域也有相互競爭的權利主張。

印度觀察家研究基金會（Observer ResearchFoundation）戰略研究項目副研究員巴蘇（PratnashreeBasu）對美國之音表示，如果這些核電反應器被部署在南海，將被其他聲索國視為對其主權的「直接挑戰」；並警告說此舉有可能進一步加劇原本已緊張的地區局勢。

巴蘇建議聲索國和美國透過東協和其他區域論壇解決相關關切，並推動多邊參與而不是單邊行動。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-YusofIshak Institute）副資深研究員何皇合（Ha Hoang Hop）告訴美國之音，中國若在越南聲索主權島嶼上部署浮動核電站「侵犯了越南的主權」，並示警這種部署將不可避免地支持中國在南海的軍事和巡邏活動。

他說，如果這些核電廠為中國的軍事活動提供動力，如電子戰、偵察、空域監測、無人機戰等，將對區域安全構成嚴重威脅。

香港南華早報2023年5月報導，中國雄心勃勃意欲打造一批漂浮於南海的核電廠。

報導說，中國在亞太地區的多個爭議海域島嶼包括南沙和西沙群島，建置軍事設施如雷達系統，還有通訊和其他電子裝備，凡此種種都需要可觀的電力供給。

相較於在島嶼建置傳統的陸基電力供應設施，部署海上漂浮核電廠相對而言更快速又便捷，尤其對於在遠距或因政治緊張不易取得燃料的地區而言，格外重要。