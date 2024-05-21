富士康外移損及河南進出口 分析籲不可等閒視之

鴻海集團旗下的富士康河南鄭州廠是蘋果（Apple Inc.）手機代工大戶，因富士康近來逐步外移至印度發展，官方公布的數據顯示，已損及河南的進出口，分析呼籲不可輕忽這股趨勢。

據中國搜尋引擎搜狐指出，新媒體「冰川思想庫」由中國媒體人陳季冰、連清川、魏英杰、任大剛、張明揚、關不羽等創辦，並於20日發表文章「河南富士康，事情正在改變」。

文章指出，富士康轉移部分產能後的數據和事實證明，「我們大大低估了龍頭企業的影響力及其背後存在的鍊式反應」，誰能想到，蘋果加快在印度擴建工廠，直接受到影響的，是遠在千里之外的河南鄭州。

文章引述近期中國海關總署發布的31省首季進出口數據，其中10個省份下降，包括外貿大省河南，究其原因在於手機出口量大幅下滑，因河南鄭州的富士康是蘋果手機代工大戶，也是河南最大出口企業。

統計顯示，去年河南出口手機5761萬支年減14.5%，如今據鄭州海關，去年首季河南出口1688萬支，今年首季僅664萬支，銳減1024萬支，出口額從人民幣711億元（下同，約新台幣3444億元）降至272億元。

文章說，即便考慮今年第一季蘋果在中國銷售量大幅下跌19.1%，全球手機銷量也在下滑，但也不至於減少這麼大的幅度，可見穩坐全球手機代工第一把交椅多年的富士康，正從河南撤走部分生產線。

文章指出，全球化貿易體系從來不是割裂的，而是一個典型的蝴蝶效應：一隻南美洲的蝴蝶扇動翅膀，結果引發美國德克薩斯州的龍捲風，由此可知，若富士康真的撤離，那麼撤離的不會只是富士康。

文章說，有人把富士康視為給蘋果打工、創造財富的工廠，低端、低利潤、不重視工人權益，在整個產業鏈處於下游、角色非常被動，抨擊這種企業不該來中國，甚至叫囂「難道沒有富士康，河南人就活不下去了嗎？」

文章指出，但過了嘴癮後冷靜分析，富士康去年所在的新鄭綜保區達成進出口值達4073億元，占鄭州進出口的比例高達74%，占河南省進出口的比例則達50.3%。

文章說，那些呼喊「XX滾出中國」的鍵盤俠們大概不會想到，「他們呼著喊著要趕走的，其實是他們自己和同胞的生計和飯碗，事實證明，我們大大低估了龍頭企業的影響力及其背後存在的鍊式反應」。

雖然華為生產的手機在中國的市占超過蘋果，但文章指出，國產替代或許能夠在蘋果生態鏈扮演替代者角色，但對於經濟這個複雜系統來說，這不是簡單的替換遊戲，更像風險係數極高、傷筋動骨的大手術。

文章表示，富士康印度工廠具備許多勞動力價格優勢，但生態鏈產業鏈難取代和熟練工種的缺失，多少也衝擊iPhone的品質，既然外移對富士康也是陣痛明顯為何仍執意出走？這恐將決定往後社會的預期乃至經濟走向。

文章說，出於產業轉型的需要，區域經濟發展必須找到更多的支柱和解決方案，從目前來看，似乎可由新能源車的製造補齊，但新能源車產業是否能夠取代一切？

文章指出，新能源汽車產業規模再大、未來再有希望，也絕對不可能同時替代兩大產業，也就是房地產這樣的巨額消費品，以及手機這樣的高頻消費品。

文章說，代工被妖魔化的另一面，卻是作為全球尖端產品的代工工廠，在生產運作過程中，可使中國不僅獲得大量工作機會，還有技術和創新的普及和擴散，這些好處，都是短時間內國產替代方案無法真正做到的。

文章指出，卡脖子風險和騰籠換鳥的陣痛及關於未來的不確定性，使得情勢變得日益複雜，而「當我們開始試圖擺脫『富士康依賴症』的時候，我們也應該做好準備應對『富士康後遺症』了」。