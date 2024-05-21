政商團訪歐 北京拚引外資救股市

彭博社引述知情人士透露，中國大陸證監會副主席方星海將分別於廿二、廿三日在巴黎、倫敦與投資者面對面交流，試圖提高外資法人對投資中國股市的興趣。這也是北京當局救市的廣泛舉措之一。

根據彭博社取得的會議議程，中國人民銀行（大陸央行）、大陸國家金融監督管理總局和國家外匯管理局的高層官員將發表主旨演講。中國聯通、洛陽鉬業和贛鋒鋰業等十五家中國大陸上市公司的高管也將參會。

負責主辦上述活動的上海證券交易所及和深圳證券交易所，尚未對彭博社的查證作出回應。

報導指出，中國股市歷經三年下跌後，全球投資者近來似乎有重返的跡象。在北京當局加大對股市的支持力道下，ＭＳＣＩ中國指數已自一月的低點上漲百分之卅二，而滬深三○○指數也從二月的谷底反彈百分之十六。

報導提到，北京當局日前祭出至今最強勁的拯救房市綜合性措施，除了為房貸政策鬆綁，並將撥出人民幣三千億元資金，鼓勵地方政府購買過剩的住房。

大陸股市去年出現創紀錄的資金外流後，監管機關也曾會見全球龍頭級外資。同年八月，方星海就曾在香港主持召開會議，包括富達（Fidelity）、高盛（Goldman Sachs）等外資法人曾受邀。