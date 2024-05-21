人行釋風向 陸房貸利率可望再跌

中國人民銀行（大陸央行）旗下媒體金融時報引述業內人士說法稱，若大陸全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降，有助於繼續釋放剛性和改善性購房需求，緩解房企回款壓力。

另外，人行昨公布五月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，五年期以上的ＬＰＲ是房貸基準利率的參考利率，但分析認為，在官方政策的要求下，房貸利率有望進一步走跌。

為了救房市，人行在十七日連射三箭：取消大陸全國首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限，下調個人住房公積金貸款利率，調整個人住房貸款最低首付款（頭期款）比例政策等。

截至今年四月底，大陸全國三四三個城市中，已有六十七個取消首套房貸利率下限。報導稱，金融機構反映這些城市的房貸利率下限取消後，利率會有一定下行，但市場經充分競爭後又會形成新的較為穩定的均衡水平，對當地新發放房貸有帶動作用。

房貸利率下調對民眾有何益處？業內人士估算，政策落地後，大多數城市房貸利率可能下降○點三至○點四個百分點；假設以人民幣一百萬元貸款、卅年期限、本息攤還方式計算，總利息支出可減少七萬餘元。