提振陸股 監管機構赴歐交流

彭博引述知情人士透露，大陸市場監管機構計劃本周在歐洲與投資者會面，這是北京當局為增強投資人對中國大陸股市的興趣而採取的廣泛舉措之一。

知情人士稱，中國證監會副主席方星海將於周三在巴黎、周四在倫敦與投資者進行交流。大陸A股上證指數昨（20）日上漲0.54%收在3,171點，來到今年最高點，累計今年來A股已漲逾兩成，進入技術上的牛市。

據彭博看到的會議議程，中國人民銀行、大陸國家金融監督管理總局和國家外匯管理局的高層官員將發表主題演講。另外，包含中國聯通、洛陽鉬業和贛鋒鋰業等15家中國大陸上市公司高管也將參加會議，有助歐洲投資人了解大陸上市公司。

對於上述消息，負責推廣的主辦方上海和深圳證券交易所未回應彭博的查詢。

在經歷了三年下跌後，全球投資者近期有重返中國大陸股市的跡象。隨著中國政府加大對市場的支持力道，MSCI中國指數已從1月低點回升32%，滬深300指數更已自2月低谷反彈16%。

因對房地產市場拖累經濟的擔憂日盛，上周五中國大陸政府祭出最強穩房地產市場綜合措施，放鬆房貸政策同時，設立人民幣3,000億元保障型住房再貸款。