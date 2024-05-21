聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸動力電池裝車占比大減

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸新能源汽車和儲能產業對電池的需求急速增長，不過，大陸乘聯會秘書長崔東樹撰文表示，隨儲能等產業的發展，尤其是地緣政治等因素影響，新能源汽車用電池的占比有所下降，今年前四月已降至46%。同時，這也催生出儲能等其他行業占比上升的趨勢。

崔東樹分析，隨儲能等產業的發展，尤其是俄烏危機帶來的世界能源危機，儲能等產業的電池需求成長很快，導致裝車的電池占比下降較明顯。目前動力電池的產量中裝車的比例不斷降低，自2020年動力電池裝車率76%，已降至2023年的50%，而2024年1至4月更是下降至46%。

崔東樹指出，2021年及2022年動力電池的成長速度低於整車增速，今年的動力電池裝車偏低，電池產量高於裝車增速，乘用車電池需求成長持續較強，今年的純電動乘用車的電池需求成長14%，而插混乘用車的電池需求成長更高達94%。

崔東樹認為，動力電池技術的發展也見證市場偏好的變化。以類型來看，三元鋰電池因其較長的續航力而逐漸回暖，而磷酸鐵鋰電池的市場占比則下降，這項變更與新能源汽車製造商為提高車輛續航而調整策略有關，這也反映原材料成本，尤其是鎳和鈷對電池類型選擇的直接影響。

材料 電動

延伸閱讀

後悔買電動車！他賣掉後「少做1件事」繼續吃帳單 一票人點頭：CP值不高

特斯拉上海儲能廠 估明年Q1量產

四川打造釩電池儲能基地

沒人在充電！高雄Gogoro電池交換站突爆炸起火 一旁加油站員工嚇壞

相關新聞

人行釋風向 陸房貸利率可望再跌

中國人民銀行（大陸央行）旗下媒體金融時報引述業內人士說法稱，若大陸全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明...

藉高端研發 機車市場打造品牌

為期4天的2024北京國際摩托車展覽會昨天（20日）閉幕。大陸的摩托車市場規模穩中有增，品牌格局逐漸清晰，產品結構不斷優...

上海實體卡 助入境人士移動支付

上海19日起推出「Shanghai Pass」，緩解入境人士移動支付難、預約不便等問題。「Shanghai Pass」是...

寧德時代攜小米 合設電池廠

大陸動力電池龍頭寧德時代攜手小米旗下小米汽車、北汽海藍芯能源科技及北京京能科技共組的合資公司，近日正式成立。陸媒引述企業...

字節跳動AI聊天機器人 夯

中國大陸科技公司字節跳動推出的「豆包」大模型，已成為中國大陸市場上最受歡迎的人工智慧（AI）聊天機器人。

最大海上光伏電站 連雲港開工

中核田灣200萬千瓦灘塗光伏示範項目19日在江蘇連雲港開工建設。該項目建成後，將成為中國裝機容量和用海面積最大的海上光伏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。