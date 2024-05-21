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大陸動力電池裝車占比大減
大陸新能源汽車和儲能產業對電池的需求急速增長，不過，大陸乘聯會秘書長崔東樹撰文表示，隨儲能等產業的發展，尤其是地緣政治等因素影響，新能源汽車用電池的占比有所下降，今年前四月已降至46%。同時，這也催生出儲能等其他行業占比上升的趨勢。
崔東樹分析，隨儲能等產業的發展，尤其是俄烏危機帶來的世界能源危機，儲能等產業的電池需求成長很快，導致裝車的電池占比下降較明顯。目前動力電池的產量中裝車的比例不斷降低，自2020年動力電池裝車率76%，已降至2023年的50%，而2024年1至4月更是下降至46%。
崔東樹指出，2021年及2022年動力電池的成長速度低於整車增速，今年的動力電池裝車偏低，電池產量高於裝車增速，乘用車電池需求成長持續較強，今年的純電動乘用車的電池需求成長14%，而插混乘用車的電池需求成長更高達94%。
崔東樹認為，動力電池技術的發展也見證市場偏好的變化。以類型來看，三元鋰電池因其較長的續航力而逐漸回暖，而磷酸鐵鋰電池的市場占比則下降，這項變更與新能源汽車製造商為提高車輛續航而調整策略有關，這也反映原材料成本，尤其是鎳和鈷對電池類型選擇的直接影響。
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